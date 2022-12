En décembre sur National Geographic

LA ROUTE DE L’ENFER : NORVÈGE – Tous les lundis à 21.00, à partir du 19 décembre

Cet hiver, nos héros des routes enneigées affrontent de spectaculaires conditions météorologiques. Le vent, la pluie et la neige se déchaînent alors que Thord et Bjoern relèvent les missions les plus difficiles de leur carrière. Pour faire face à ces dangers inédits, ils devront plus que jamais compter l’un sur l’autre. Plus au nord, Jo Roger a besoin d’un vrai chef d’équipe, mais le dernier arrivé de la bande sera-t-il à la hauteur ?