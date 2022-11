En novembre sur National Geographic

À L’ÉPREUVE D’UNE TRIBU : MEKONG : Tous les lundis à 21.00, à partir du 14 novembre

Le survivaliste Hazen Audel traverse le bassin fluvial du Mékong sur plus de 800 km. Au cours de ce voyage hors du commun, il devra affronter la jungle impénétrable et les plaines détrempées, les forêts de nuage vertigineuses et les falaises de grès impitoyables, en s’aidant uniquement des techniques de survie traditionnelles des peuples autochtones du Mékong, le tout en pleine saison des moussons, lorsque les conditions sont les plus éprouvantes et la nature la plus sauvage et la plus exigeante.