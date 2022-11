En novembre sur National Geographic Wild

DERNIERS GÉANTS – Tous les samedis à 18.20, à partir du 12 novembre

Cyril Chauquet et son équipe ont des délais serrés pour traverser le terrain accidenté et dangereux pour revenir à la civilisation. Ils ont une mission importante : trouver les dernières espèces de poissons géants en voie de disparition et prélever de précieux échantillons qui les aideront à les converser. Suivez notre aventurier français en Amazonie et dans le Grand Nord du Canada à la poursuite d’un poisson préhistorique, le Pirarucu, d’un poisson doté d’une véritable armure, l’esturgeon blanc, et de l’un des colosses d’eau douce les plus menacés de la planète, le Piraiba.