En janvier sur National Geographic

CHASSEURS DE DINOSAURES – Tous les dimanches à 21.00, à partir du 08 janvier

Ces vingt dernières années, l’étude des dinosaures est devenue une discipline scientifique à part entière. Emblématiques et appréciés du grand public, les dinosaures représentent l’une des plus grandes révolutions dans l’histoire de la science. Grâce aux nouvelles technologies, leurs ossements préhistoriques n’ont presque plus aucun secret. Cette série se compose de trois épisodes indépendants dans lesquels l’explorateur National Geographic et paléontologue Federico Fanti nous guidera à travers un voyage incroyable en Italie, au Royaume-Uni et au Canada.