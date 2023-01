En février sur National Geographic

EXOMARS : L’IMPOSSIBLE MISSION – Le Mercredi 08 février à 21.00



Découvrez notre nouvelle production française exclusive. Février 2022. La guerre en Ukraine porte un coup fatal à la mission spatiale ExoMars. Depuis 20 ans, cet ambitieux projet a subi plusieurs rebondissements : difficultés technologiques, crises économiques et sanitaires. Grâce à des accès exclusifs, suivez le destin incroyable d’hommes et de femmes de 20 pays, à la conquête d’un rêve commun : découvrir si la planète Mars a un jour hébergé la vie. Vous découvrirez de nombreux témoignages d’experts dont celui de Thomas Pesquet et celui de Thierry Blancquaert, Responsable ExoMars de l’ESA.