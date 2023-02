En février sur National Geographic Wild

L’INCROYABLE DR POL – Tous les jeudis à 18.20, à partir du 02 février



Face à la multitude de patients qui défilent à la clinique, le Dr Pol et son équipe peuvent compter sur leur expérience pour des cas allant de la simple visite jusqu'aux urgences les plus terrifiantes. Le Doc et son équipe de choc soignent tous les bobos ! Entre les rennes, une portée de 26 chiots, un saut en parachute, et Peter le chat qui tombe malade, la clinique ne sait plus où donner de la tête dans ces nouveaux épisodes.