En février sur National Geographic

Critter Fixers : vétos de choc – Tous les lundis 18.20, dès le 1er février

À 160 km au sud d'Atlanta, les docteurs Hodges et Ferguson sont deux amis de longue date qui dirigent la clinique vétérinaire Critter Fixer. Avec leur personnel dévoué, les docteurs Hodges et Ferguson soignent plus de 20 000 patients. Entre les visites d'urgence au cabinet et les consultations dans les fermes de la campagne géorgienne, les Critter Fixers sont sans cesse sollicités pour des cas uniques que l'on ne voit qu'à la campagne.