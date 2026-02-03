En février sur National Geographic
Air Crash S25 – Tous les mercredis 21.00, dès le 04 février
Chaque fois qu'un avion s'écrase, le monde est sous le choc et des experts sont chargés de comprendre ce qui s'est passé.
Grâce à des reconstitutions saisissantes et des images de synthèse de qualité, cette série révèle la vérité sur les catastrophes aériennes les plus célèbres.
Gladiateurs : Survivre dans l’arène – Tous les dimanches 21.00, dès le 08 février
De la rébellion audacieuse de Spartacus au sacrifice ultime de Flamma dans l’arène, retracez la vie des plus grands gladiateurs de Rome. Leurs histoires révèlent la montée et la chute brutale du combat gladiatorial, exposant comment ce sport sanglant a façonné la puissance, la culture et l’identité romaine.
À travers la rébellion, le spectacle et la survie, ces guerriers sont devenus des légendes dans un empire bâti sur la violence et la gloire.
Yukon Rescue – Tous les lundis 21.00, dès le 16 février
Alors que les appels à l’aide affluent, des secouristes ingénieux doivent surmonter une série de menaces. D’un service d’incendie géré par des bénévoles luttant contre les flammes à une équipe d’hélicoptère armée d’explosifs pour contenir les avalanches, en passant par des alertes de crues soudaines et des rencontres avec des prédateurs féroces, les secouristes de Yukon Rescue risquent tout pour accomplir leur mission.
Critter Fixers : vétos de choc – Tous les lundis 18.20, dès le 1er février
À 160 km au sud d'Atlanta, les docteurs Hodges et Ferguson sont deux amis de longue date qui dirigent la clinique vétérinaire Critter Fixer. Avec leur personnel dévoué, les docteurs Hodges et Ferguson soignent plus de 20 000 patients. Entre les visites d'urgence au cabinet et les consultations dans les fermes de la campagne géorgienne, les Critter Fixers sont sans cesse sollicités pour des cas uniques que l'on ne voit qu'à la campagne.