En mars sur National Geographic

En mars, suivez les douanes américaines, découvrez la vie dans la nature canadienne et le monde des serpents sur la chaîne National Geographic, disponible avec Free et Orange.
De La Rédaction National Geographic
Publication 4 mars 2026, 17:00 CET

Ultimate Airport USA – Tous les mardis 21.00, dès le 24 mars

La U.S. Customs and Border Protection a réalisé une saisie de cocaïne record dans un aéroport et a intercepté des semi-remorques remplis de drogues dissimulées à la frontière sud. Homeland Security Investigations et Air and Marine Operations ont mené des opérations conjointes pour saisir pour plusieurs millions de dollars de cocaïne provenant de plusieurs bateaux. La U.S. Coast Guard a déchargé près de 13 500 kilogrammes de cocaïne saisis en mer.

Canada : survie en terre sauvage 2 – Tous les lundis 21.00, dès le 16 mars

Un groupe diversifié de Canadiens poursuivent leur quête, entamée depuis quatre saisons, pour construire une vie dans l’immense et impitoyable nature sauvage du Nord. La série entraîne les téléspectateurs dans une aventure à travers certains des paysages les plus reculés et les plus rudes du Canada, tandis que ces homesteaders repoussent leurs limites et affrontent les dures réalités de la vie en autonomie dans l’un des endroits les plus hostiles de la planète.

    Le monde merveilleux des serpents – Dimanche 1er mars 18.20

    Craints pour le danger qu’ils représentent et vénérés comme symboles de renaissance et de renouveau, les serpents ont toujours captivé l’imagination des humains. Aujourd’hui, plus de 4 000 espèces peuplent notre planète. Des déserts arides aux jungles luxuriantes, découvrez comment ces créatures se sont adaptées pour survivre aux quatre coins de la planète et entrez dans l’intimité des serpents.

