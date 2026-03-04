En mars sur National Geographic

Canada : survie en terre sauvage 2 – Tous les lundis 21.00, dès le 16 mars

Un groupe diversifié de Canadiens poursuivent leur quête, entamée depuis quatre saisons, pour construire une vie dans l’immense et impitoyable nature sauvage du Nord. La série entraîne les téléspectateurs dans une aventure à travers certains des paysages les plus reculés et les plus rudes du Canada, tandis que ces homesteaders repoussent leurs limites et affrontent les dures réalités de la vie en autonomie dans l’un des endroits les plus hostiles de la planète.