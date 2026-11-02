En novembre sur National Geographic

La route de l’enfer : Norvège – Tous les lundis 21.00, à partir du 2 novembre

Un hiver exceptionnel met les dépanneurs norvégiens à rude épreuve. Des montagnes du sud aux étendues sauvages du nord, tempêtes de neige, brusques variations de température, glissements de terrain, chutes de pierres et vents violents multiplient les interventions. Face à des catastrophes naturelles sans précédent et à une demande croissante, Thord, Bjoern et Jo Roger doivent repousser leurs limites pour maintenir les routes ouvertes. L'arrivée de nouvelles recrues, le renforcement des partenariats locaux et l'adoption de technologies innovantes leur permettent d'affronter les missions les plus périlleuses.