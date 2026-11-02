En novembre sur National Geographic
Au cœur du crash – Tous les mercredis 21.00, à partir du 25 novembre
Si l'avion reste le moyen de transport le plus sûr, des accidents se produisent encore. Cette série enquête sur les accidents d'avion les plus tristement célèbres au monde à l'aide de récits de survivants, d'interviews d'experts et de données de boîtes noires. Avec une équipe de pilotes d'essai hautement qualifiés et des simulateurs de vol de pointe, nous découvrons ce qui aurait pu être fait différemment et comment prévenir des situations similaires à l'avenir.
Au cœur du crash – Tous les mercredis 21.00, à partir du 25 novembre
La route de l’enfer : Norvège – Tous les lundis 21.00, à partir du 2 novembre
Un hiver exceptionnel met les dépanneurs norvégiens à rude épreuve. Des montagnes du sud aux étendues sauvages du nord, tempêtes de neige, brusques variations de température, glissements de terrain, chutes de pierres et vents violents multiplient les interventions. Face à des catastrophes naturelles sans précédent et à une demande croissante, Thord, Bjoern et Jo Roger doivent repousser leurs limites pour maintenir les routes ouvertes. L'arrivée de nouvelles recrues, le renforcement des partenariats locaux et l'adoption de technologies innovantes leur permettent d'affronter les missions les plus périlleuses.
les plus populaires
Monstres : Mythes, légendes et réalités – Les samedis 07 et 14 novembre 21.00
Des vampires aux loups-garous, en passant par les démons et Frankenstein, ce programme explore les origines des monstres les plus légendaires et retrace leur pérennité à travers les siècles. Un voyage historique au cœur des mentalités qui les ont fait naître, et de la manière dont folklore et superstition ont croisé la science et la culture populaire jusqu’à aujourd’hui.