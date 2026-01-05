En janvier sur National Geographic
Incas : gloire et déclin – Tous les dimanches 21.00, dès le 11 janvier
L’ascension et la chute des Incas racontent l’histoire d’une civilisation marquée par l’or, le pouvoir et l’ingéniosité. Des cités monumentales et d’immenses empires s’étendent à travers les Andes aux trésors éblouissants qui ont inspiré des légendes. Les Incas ont conquis des millions de personnes et remodelé l’Amérique du Sud.
Mais leur âge d’or s’est terminé brutalement, laissant derrière lui des mystères, des ruines monumentales et un héritage qui continue de captiver le monde.
Pole to Pole avec Will Smith – Tous les lundis 21.00, dès le 19 janvier
Inspiré par son défunt mentor, Will Smith se lance dans des défis incroyables pendant 100 jours pour explorer les grandes questions de la vie : skier jusqu'au pôle Sud, attraper un anaconda géant, traire une mygale venimeuse, gravir des montagnes et plonger sous la glace du pôle Nord.
Il s'aventure d'un pôle à l'autre en compagnie de scientifiques, d'explorateurs et d'experts locaux.
Inside Airport : objets trouvés – Tous les mardis 21.00, dès le 13 janvier
Dans les bureaux des objets trouvés des aéroports, une équipe intrépide d’enquêteurs travaille sans relâche pour réunir les voyageurs avec un assortiment insolite d’objets égarés et oubliés qu’ils ont laissés derrière eux par accident, notamment des globes oculaires, des montres Rolex, des robes religieuses sacrées, des artefacts culturels inestimables et des animaux empaillés.