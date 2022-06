En juin sur National Geographic

Retrouvez les nouveaux épisodes d’Alaska : seul au monde. Les habitants doivent à tout prix s’assurer un abri et des protéines à l’approche de l’hiver. Il se lancent dans la construction d’un chalet et unissent leurs forces pour améliorer les infrastructures du village, pendant ce temps les plus jeunes apprennent à utiliser un filet maillant pour pêcher et à fabriquer une machine à laver de fortune avec des barils et du bois. La cohésion est primordiale à Port Protection surtout en ces temps difficiles.