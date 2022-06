En juin sur National Geographic Wild

Retrouvez la suite des épisodes d’une saison au zoo et partez en immersion dans le quotidien du parc zoologique de la Flèche, à proximité du Mans, et suivez le quotidien de son personnel (soigneurs, vétérinaires, jardiniers...). L’occasion d’accompagner, jour après jour, leur relation avec les animaux. Les soigneurs se rendent chez les hippopotames pour voir Massaï le mâle et Kiboko son bébé. Lesvétérinaires vont au vivarium pour prendre des nouvelles des reptiles puis ils vont voir Jimmy au complexe aquatique afin d’observer l’état des otaries.

COMME UN POISSON DANS L’EAU - Du lundi 2 mai au lundi 27 juin à 21.00