En septembre sur National Geographic

Prophéties mystérieuses – Tous les dimanches 21.00, à partir du 13 septembre

Révélations, prédictions et présages funestes… L’histoire de l’humanité regorge de personnages mystérieux dont on dit qu’ils possèdent une vision surnaturelle de l’avenir. Des forces qui dépassent notre compréhension ont-elles doté ces individus extraordinaires du don de prophétie, ou existe-t-il une explication rationnelle à ces visions ? Cette série documentaire captivante mêle reconstitutions dramatiques, images spectaculaires et entretiens avec un panel d’experts pour présenter trois histoires fascinantes par épisode. De la Chine antique à l’Europe médiévale en passant par la Virginie-Occidentale d’aujourd’hui, certains cas s’avèrent être des supercheries élaborées, d’autres restent étrangement inexpliqués. Mais tous révèlent un désir humain perpétuel de voir au-delà du voile du temps, avec des répercussions profondes sur l’histoire.