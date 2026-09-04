En septembre sur National Geographic
Prophéties mystérieuses – Tous les dimanches 21.00, à partir du 13 septembre
Révélations, prédictions et présages funestes… L’histoire de l’humanité regorge de personnages mystérieux dont on dit qu’ils possèdent une vision surnaturelle de l’avenir. Des forces qui dépassent notre compréhension ont-elles doté ces individus extraordinaires du don de prophétie, ou existe-t-il une explication rationnelle à ces visions ? Cette série documentaire captivante mêle reconstitutions dramatiques, images spectaculaires et entretiens avec un panel d’experts pour présenter trois histoires fascinantes par épisode. De la Chine antique à l’Europe médiévale en passant par la Virginie-Occidentale d’aujourd’hui, certains cas s’avèrent être des supercheries élaborées, d’autres restent étrangement inexpliqués. Mais tous révèlent un désir humain perpétuel de voir au-delà du voile du temps, avec des répercussions profondes sur l’histoire.
Disaster Autopsy – Tous les mardis 21.00, à partir du 1er septembre
Un drame peut frapper n’importe quand, n’importe où. Les experts s’appuient sur l’ensemble des preuves disponibles, afin de reconstituer ces catastrophes grâce à des images de synthèse 3D de pointe. Ils les dissèqueront, les exploreront en profondeur et arrêteront le temps pour en révéler les causes cachées, et parfois surprenantes : un raccordement desserré, le mauvais type de colle, un test de sécurité qui tourne mal. Cette série va tout vous révéler.
les plus populaires
Avions de légende – Tous les vendredis 21.00, à partir du 18 septembre
Explorez 125 ans d'histoire de l'aviation en découvrant comment des avions emblématiques ont radicalement transformé notre monde et en dévoilant l'ingénierie ingénieuse qui a contribué à leur succès. Le public pourra voir des avions tels que le Concorde, le Boeing 747 et le Supermarine Spitfire comme jamais auparavant. Leurs histoires prendront vie à l'écran grâce à des interviews d'historiens, de pilotes et d'experts en aviation, des images d'archives rarement vues et des modèles schématiques en 3D.
Chili 2010 : Le sauvetage des 33 mineurs – Mardi 29 septembre 21.00
Lorsque 33 mineurs se retrouvent piégés à plus de 800 mètres sous terre dans le nord du Chili, le monde entier retient son souffle. Pendant 69 jours, une course contre la montre s'engage pour les secourir, tandis que les hommes luttent pour leur survie. À travers des archives inédites et des entretiens poignants avec les survivants et les sauveteurs, cette série documentaire retrace l'histoire de l'une des catastrophes les plus marquantes de l'histoire.
Lorsque 33 mineurs se retrouvent piégés à plus de 800 mètres sous terre dans le nord du Chili, le monde entier retient son souffle. Pendant 69 jours, une course contre la montre s'engage pour les secourir, tandis que les hommes luttent pour leur survie. À travers des archives inédites et des entretiens poignants avec les survivants et les sauveteurs, cette série documentaire retrace l'histoire de l'une des catastrophes les plus marquantes de l'histoire.