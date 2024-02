Expédition Groenland : une mission risquée au service de la science

Les protocoles de recherche prévoyaient la pose de capteurs de température sur des falaises, le balayage de l’intérieur des glaciers à l’aide de lasers 3D, et le lancement dans le fjord d’un flotteur spécialement conçu par la NASA, qui sera chargé de collecter des données sur la température et la salinité de l’océan au cours des deux prochaines années.

« Sans Heidi, nous aurions simplement admiré le paysage comme des touristes qui se contentent d’observer la beauté naturelle, ce qui, en soi, vaut toujours la peine d'être documenté » se souvient Alex Honnold. « Mais grâce à elle, on pouvait comprendre à quelle vitesse ce paysage changeait et à quel point il était fragile. »

« Les glaciers, la banquise, c’est là qu’est mon cœur, donc je ne peux que partager cet émerveillement » souligne Heidi Sevestre. « Mais tout de suite, ma formation de scientifique m’oblige à analyser ce que je vois. C’est l’un endroits les plus extrêmes de l'Arctique, où il est censé y avoir de la banquise dix mois sur douze. Le fait que ce fjord-là se réchauffe et que l’on puisse ainsi circuler n’est pas du tout bon signe. »

UNE ASCENSION AU SERVICE DE LA SCIENCE…

Après avoir affronté des roches instables, des températures négatives et des tempêtes soudaines, Alex Honnold et Hazel Findlay ont réalisé en août 2023 la première ascension de l’Ingmikortilaq, l’un des plus grands monolithes du monde : une paroi rocheuse isolée de 1 140 mètres.

Cette ascension était extraordinaire à tous points de vue. Parce qu'elle se déroulait dans un endroit très reculé, que les grimpeurs se sont aventurés sur une paroi qui n'avait jamais été escaladée, un endroit où ce type de recherches n'avait pratiquement jamais été effectué. « C’est tout ce qui m’anime » admet Alex Honnold. « Je suis un grimpeur avant tout et j’aime ce genre de défis. Le bon endroit, le bon type de murs, une ascension jamais réalisée auparavant. Mais quand on commence à ajouter d'autres objectifs, cela rend le projet encore plus intéressant, comme le fait d'être là-bas avec une équipe formidable et de faire de la recherche sur le climat dans un endroit si peu exploré. »

« Je pense que pendant notre expédition, on savait tous qu'on faisait quelque chose qui nous dépassait » abonde Heidi Sevestre. « Les grimpeurs faisaient avancer leur sport en repoussant les limites de l'exploration et de l'aventure. Le reste de l'équipe et moi, on était là pour faire avancer la science. Et c'est ça qui est beau, nous n’étions pas là-bas juste pour nous. Si on était au Groenland, c'est pour vraiment faire quelque chose qui nous dépasse dans nos domaines respectifs. »