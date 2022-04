Hazen Audel, le rêveur survivaliste

Depuis maintenant vingt-sept ans, Hazen Audel apprend à se repérer et survivre dans les environnements les plus inhospitaliers de la planète. Biologiste de terrain et passionné d'aventures extrêmes, il est un touche-à-tout qui ne connaît pas la peur, ou qui du moins repousse sans cesse les limites de la peur. À seulement dix-neuf ans, il a passé plusieurs mois avec des Quechuas, en Équateur. À leurs côtés, il a appris combien ce qui paraît hostile pouvait se faire hospitalier, et combien l'écoute de la nature était garantie de survie à l'état sauvage.

Rencontre avec cet aventurier expert en survie, qui nous ouvre les portes des peuples natifs et de leur immense savoir.

Comment décririez-vous cette nouvelle saison de À l'épreuve d'une tribu ?

Je vis ce genre d'aventures depuis que j'ai dix-neuf ans, mais je l'ai toujours fait seul. Je vis de ma passion et je suis toujours revenu de ces grands voyages sans jamais vraiment avoir de public, je gardais ça pour moi. Peu de gens pouvaient comprendre ce que j'avais vécu ou vu. Et ce qui est merveilleux aujourd'hui avec cette série, c'est de pouvoir partager ces aventures extraordinaires avec le reste du monde. Nous nous intéressons à la nature, à la vie sauvage qu'il reste sur Terre, mais je ne pourrais pas me rendre dans ces endroits sans l'aide des natifs, qui sont les personnes auxquelles je m'identifie le plus. Ils ont des savoir-faire, des connaissances et des compétences que l'on ne peut apprendre nulle part ailleurs. Je pense que la série montre à quel point ces gens sont incroyables et c'est ce que j'aime, particulièrement dans cette nouvelle saison.

Comment avez-vous survécu à votre tout premier voyage, qui était en Équateur ? Vous n'étiez certainement pas aussi préparé et expérimenté que vous l'êtes aujourd'hui.

J'y suis allé très naïvement, en observant simplement la faune et la flore. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Les connaissances que j'avais à l'époque étaient celles que j'avais acquises au lycée. Je suis passé de week-ends camping au lycée à la jungle ! Et j'ai appris à la dure que la plupart de mes connaissances ne me servaient à rien dans la jungle - la seule façon pour moi de m'en sortir était d'apprendre des locaux. Et j'aurais certainement dû rentrer chez moi si je n'avais pas rencontré des personnes clés qui ont partagé avec moi leur culture.

C'est à ce moment-là que j'ai été jeté dans la rivière de la connaissance. Au cours de ces huit mois, j'ai contracté une infection très grave - à cause de l'humidité et de la boue omniprésente, les plaies ne guérissent pas naturellement et les infections sont votre plus grande menace dans la jungle. À un moment donné, j'ai pensé à abandonner, parce que je ne pouvais vraiment plus marcher. Une fois de plus, les indigènes m'ont sauvé la mise. Une femme a examiné ma jambe, m'a montré les plantes qu'ils utilisaient habituellement pour ce genre de blessures. Ils ont pris soin de moi et m'ont aidé à me rétablir.

Quelles sont les forces en vous qui vous aident à surmonter ce genre de défis ?

C'est probablement parce que j'agis avant de penser ! J'ai une idée fixe, un but, une destination, c'est tout ce qui m'intéresse. Je fais une fixation. Beaucoup de gens me disent vouloir me suivre dans mes aventures, mais ils ne réalisent pas que la plupart du temps, je me vautre et c'est assez pitoyable. Ce sont des nuits sans sommeil et des piqûres d'insectes à n'en plus finir, parfois on a à peine de quoi manger. Mais c'est l'aventure. Cette capacité de concentration que j'ai me permet d'aller loin. Je n'ai pas le temps de penser à l'inconfort de la situation. Au fil des années, c'est devenu ma nouvelle normalité, je m'y suis habitué.

Quel est votre rapport à la peur et comment fait-on pour la surmonter ?

Je ne veux pas paraître arrogant, mais je n'ai pas peur de beaucoup de choses. Je suis beaucoup plus curieux que peureux. Je sais simplement qu'un jour, mon heure viendra. Avec mon expérience et ma compréhension de la vie, j'essaie simplement d'être conscient des choses. Et quand vous êtes conscient des choses, vous n'avez pas besoin d'avoir peur.