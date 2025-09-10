Animaux

Alors que les lions de mer nagent près du rivage, un orque rôde

Ce cétacé chasse rarement près du rivage sous peine de finir échoué. Mais d'une habile manœuvre, il fond sur sa proie et parvient à regagner les eaux plus profondes.

Alors que les lions de mer nagent près du rivage, un orque rôde

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Animaux02:19

Des orques s'attaquent à une baleine grise

Les orques adultes peuvent peser 10 tonnes et mesurer plus de 10 mètres. Elles chassent en groupes familiaux très soudés, en encerclant leurs proies.

  • Animaux
  • Attaques animales
  • Océan
  • Orque
  • Phoques
  • Comportement animal
  • Dauphin
  • Mammifères
  • Mammifères marins
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
01:35

Le grand requin blanc, un chasseur alerte

Animaux
02:00

Le pelage du paresseux développe un écosystème qui le protège des prédateurs

Animaux
03:13

Pour échapper aux prédateurs, ce poisson perle a une étrange cachette

Animaux
02:22

Un face à face haletant avec un grand requin blanc

Animaux
02:27

Ross Edgley à la découverte des requins-marteaux

Animaux
02:47

Le bernard-l'hermite et l'anémone, une relation symbiotique

Animaux

Rare : des orques jouent avec un phoque avant de le tuer

Animaux
01:34

Des baleines à bosse à la rescousse d’un phoque attaqué par des orques

Animaux
02:12

Un ours polaire attrape cet homme par la tête et le tire hors de son campement

Animaux
02:30

Cet homme a réussi à repousser un grizzly après s'être fait mordre au visage

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.