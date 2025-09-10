Alors que les lions de mer nagent près du rivage, un orque rôde
Ce cétacé chasse rarement près du rivage sous peine de finir échoué. Mais d'une habile manœuvre, il fond sur sa proie et parvient à regagner les eaux plus profondes.
