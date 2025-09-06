Animaux

Cette mère suricate laisse ses petits s'éduquer seuls... à leurs risques et périls

Livrés à eux-mêmes, ces suricates très curieux découvrent le monde et les animaux de la savane. Mais face au cobra, ils n'ont d'autre choix que de prendre la fuite.

Cette mère suricate laisse ses petits s'éduquer entre eux

  • Afrique
  • Animaux
  • Savane
  • Suricate
  • Environnement
  • Géographie
  • Géographie physique
  • Mammifères
  • Prairies
  • Terrain
  • Terre

