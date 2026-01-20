Animaux

Dans une grotte, une équipe d'experts extraient le venin d'insectes pour les étudier

L'extraction du venin va notamment servir à la recherche médicale, pour trouver de nouvelles pistes de traitements contre des maladies. Cette grotte regorge d'insectes non étudiés par l'homme.

Une guêpe émeraude sait exactement à quel endroit piquer le cerveau des blattes pour les immobiliser.
Piqûres et venin : les attaques les plus redoutables du règne animal

Les animaux piquent pour deux raisons assez simples : se défendre et neutraliser leurs proies. En revanche, la manière dont ils procèdent peut être particulièrement élaborée.

