En promenade nocturne, un oryctérope sent l'approche de prédateurs et prend la fuite
Dans l'obscurité, l'oryctérope creuse dans les termitières pour se nourrir. Mais il fuit lorsqu'il sent la présence d'intrus sur le territoire, des porc-épic et des lions en chasse.
