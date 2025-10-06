Les espadons voiliers : des poissons taillés pour la chasse à grande vitesse
Ce poisson peut atteindre 110 km/h et peut habilement chasser les sardines en s'immiscant dans leurs bancs à l'aide de son rostre pointu.
L'espadon-voilier peut atteindre une vitesse de pointe de plus de 100 km/h, mais c'est loin d'être son seul atout lorsqu'il s'agit d'attraper un repas.