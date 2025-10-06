Animaux

Les espadons voiliers : des poissons taillés pour la chasse à grande vitesse

Ce poisson peut atteindre 110 km/h et peut habilement chasser les sardines en s'immiscant dans leurs bancs à l'aide de son rostre pointu.

Animaux02:36

Des espadons-voiliers prennent au piège un banc de sardines

L'espadon-voilier peut atteindre une vitesse de pointe de plus de 100 km/h, mais c'est loin d'être son seul atout lorsqu'il s'agit d'attraper un repas.

  • Animaux
  • Chasse
  • Océan
  • Océans
  • Poissons
  • Eau
  • Environnement
  • Géographie
  • Géographie physique
  • Peuple et culture
  • Terre

