Animaux

Cette autruche poursuit-elle des cyclistes ou cherche-t-elle à s'enfuir ?

L'autruche est le plus grand oiseau du monde et le plus rapide au sol. Paniquée, elle met cette rapidité au service de son instinct et il est difficile de savoir si elle cherchait à fuir ou à attaquer ces cyclistes.

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Les autruches ont davantage de vertèbres dans le cou que les girafes, ce qui leur donne ...
Animaux

L'autruche, un oiseau étrange mais gracieux

Les autruches ont davantage de vertèbres dans le cou que les girafes, ce qui leur donne plus de mobilité quand il s'agit de fouiller le sol... ou de séduire.

  • Afrique
  • Animaux
  • Autruche d'Afrique
  • Oiseaux
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
04:18

Le kéa, un perroquet de Nouvelle-Zélande très curieux

Animaux
02:26

Un petit phacochère échappe à deux lionnes affamées

Animaux
04:29

L'étonnant subterfuge du léopard pour ne pas être repéré par ses proies

Animaux
04:22

Pour le guépard, il ne s'agit pas seulement de courir vite. Il faut aussi mettre son butin à l'abri

Animaux
04:27

Le crocodile du Nil, le prédateur d'eau douce le plus redoutable d'Afrique

Animaux
04:12

Après avoir mis bas, cette lionne se retrouve livrée à elle-même

Animaux
04:03

Une mère guépard apprend à chasser à ses petits

Animaux
03:57

Pour protéger son butin de chasse des charognards, ce léopard le cache... dans un arbre

Animaux
00:59

Les caractéristiques bien particulières des cormorans

Animaux
01:19

Le lien indéfectible entre une mère rhinocéros et son petit

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.