Cette autruche poursuit-elle des cyclistes ou cherche-t-elle à s'enfuir ?
L'autruche est le plus grand oiseau du monde et le plus rapide au sol. Paniquée, elle met cette rapidité au service de son instinct et il est difficile de savoir si elle cherchait à fuir ou à attaquer ces cyclistes.
L'autruche, un oiseau étrange mais gracieux
Les autruches ont davantage de vertèbres dans le cou que les girafes, ce qui leur donne plus de mobilité quand il s'agit de fouiller le sol... ou de séduire.