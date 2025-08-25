Histoire

Un an avant l'ouragan Katrina, il y a eu un exercice pour simuler l'impact de catastrophes naturelles

Il fut établi qu'au moins 120 000 personnes vulnérables ne pourraient pas partir par leurs propres moyens. Cette étude n'a pas suffi à prendre la mesure de l'impact de Katrina.

L'ouragan Katrina en chiffres

Katrina est l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire des États-Unis et l'un des six ouragans les plus forts jamais enregistrés. Retour en chiffres sur l'ouragan qui a bouleversé l'Amérique.

