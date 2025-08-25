Un an avant l'ouragan Katrina, il y a eu un exercice pour simuler l'impact de catastrophes naturelles
Il fut établi qu'au moins 120 000 personnes vulnérables ne pourraient pas partir par leurs propres moyens. Cette étude n'a pas suffi à prendre la mesure de l'impact de Katrina.
