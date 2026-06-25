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Hawaï : la flore a su s'adapter aux éruptions volcaniques

L'archipel abrite de petits écosystèmes, comme les kīpukas, des îlots de végétation qui poussent à même les volcans.

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