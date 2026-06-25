Hawaï : la flore a su s'adapter aux éruptions volcaniques
L'archipel abrite de petits écosystèmes, comme les kīpukas, des îlots de végétation qui poussent à même les volcans.
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Considéré comme le plus bel itinéraire de randonnée de l'État, le sentier de Kalalau, qui fait 35 kilomètres, parcourt la célèbre côte de Na Pali, un pays merveilleux où des falaises cannelées et des vallées luxuriantes s'écrasent brusquement dans le Pacifique bleu. Construit à l'origine au milieu des années 1800, le sentier comporte des lacets étroits, des descentes abruptes et des virages saisissants. Inutile de préciser que seuls les plus courageux et les plus expérimentés feront le poids. Après avoir parcouru cinq vallées, le chemin se termine - telle une récompense de tous vos efforts - sur les sables d'or de la page de Kalalau. Ici, vous pourrez installez votre tente sous la canopée de la jungle, puis prendre une douche sous la cascade légendaire située non loin de la plage. En solitaire, inspiré, ne soyez pas surpris si l'envie de dire "aloha" au monde moderne vous prend. Bien que l'État n'y autorise qu'un séjour de cinq nuits au total (y compris le temps passé à Hanakoa, un camping situé à un peu moins de 10 kilomètres du point de départ), cela ne semble pas arrêter les plus aventureux, y compris ceux dont l'aventure s'inspire d'Adam et Eve, qui se donnent pour mission d'éviter les contrôles réguliers des agents publics.
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Les baleines à bosse sont les acrobates du monde des baleines. Elles font des bonds, des saltos arrières, frappent la surface de l'eau de leurs longues nageoires pectorales et font des pirouettes, tels des patineurs aquatiques. « Nous ne savons pas exactement pourquoi elles agissent ainsi, » explique Ed Lyman, responsable de la protection des ressources du Sanctuaire marin national des baleines à bosse des îles Hawaï. « Chaque année, plus de 10 000 de ces mammifères massifs font d'Hawaï leur zone d'hivernage, parcourant généralement 833 lieues depuis l'Alaska pour se reproduire, donner naissance et allaiter leurs petits. Hawaii est le seul État de la nation où les trois activités ont lieu. Le lieu de prédilection de ces mammifères sont les eaux de Maui Nui—la zone entre Maui, Lanai, Molokai, et les îles Kahoolawe. Les chercheurs estiment qu'elles préfèrent les eaux peu profondes, de moins de 200 mètres de profondeur, d'une visibilité limpide et protégées des alizés puissants (grâce aux immenses montagnes de l'ouest de Maui et au volcan Haleakala) qui sont un refuge sûr dans lequel elles peuvent surveiller les nouveau-nés. Prenez l'un des nombreux bateaux qui partent de la rive ouest de Maui, et prévoyez votre voyage entre janvier et mars, pendant la saison des baleines.
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Des étendues désertes de lave noire aux éblouissantes forêts tropicales embrumées, le parc national des volcans d'Hawaï tire sa gloire de ses paysages incroyablement diversifiés. Avec ses 333 086 acres et ses sept écosystèmes, planifier une visite est un véritable défi, bien que deux routes peuvent vous orienter vers des sites incontournables. Les 17 kilomètres de le route Crater Rim circulent le long de la caldeira au sommet de Kilauea, l'un des volcans les plus actifs au monde. Parmi les arrêts intéressants figurent Steam Vents, où l'on peut observer la vapeur qui s'élève des entrailles de la Terre, et Thurston Lava Tube, un tunnel de 500 ans, à la fois naturel et praticable qui autrefois abritait un torrent de lave fondue. Pour ceux qui ont quatre à cinq heures devant eux, explorez la zone de Rift Est, en voyageant par la Chain of Craters Road, une route de 32 kilomètres qui descend sur 1127 mètres de hauteur le long de la côte. Sur la route, n'hésitez pas à vous arrêter pour faire une marche aller-retour d'un peu plus de trois kilomètres à Puu Loa Petroglyphs ; c'est un site inoubliable où d'anciens Hawaïens y ont gravé plus de 23 000 images dans la pierre. Petite astuce : En fin de parcours, selon les conditions, vous aurez peut-être la chance d'observer une coulée volcanique.
Waimea Canyon est le genre de beauté brute, si parfaite, qu'elle peut vous détourner des autres projets que vous aviez pour la journée.. Située sur la côte ouest de Kauai, cette merveille géologique - d'environ 20 kilomètres de long, 2,4 kilomètres de large, et 838 mètres de hauteur - arbore des falaises abruptes aux tons rouges, verts, bruns et oranges. Pour la voir de vos propres yeux, il faudra emprunter la route 550 jusqu'à Waimea Canyon, puis celle de Puu Hinahina Lookouts. Ou il vous faudra vous aventurer dans les profondeurs de la gorge, dans une ambitieuse randonnée de 4 kilomètres, la Kukui Trail. Situé entre les bornes kilométriques 8 et 9, ce sentier escarpé dénivelle de 670 mètres pour arriver au fond du canyon, et vous mènera au camping de Wiliwili, idéalement situé près de la rivière Waimea, ponctué de pruniers de java, d'arbres de pluie, ainsi que d'arbres wiliwili indigènes. Petite astuce : Vérifiez la météo avant d'y aller, car une journée nuageuse peut vous priver de panoramas magiques.
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La Côte Nord d'Oahu est tout ce que vous attendez d'une communauté de surf décontractée: les enfants se déplacent en skateboard, les voisins partagent des mangues sur les piquets de clôture et regarder le coucher du soleil est un rituel quotidien. En hiver, des surfeurs venus des quatre coins du monde se rendent dans ce littoral pittoresque pour tester des vagues de la taille d'immeubles. Les meilleurs d'entre-eux se retrouvent à la Triple Crown of Surfing, une compétition professionnelle qui a lieu du 12 novembre au 20 décembre, au parc Alii Beach de Haleiwa, à Sunset Beach et à Banzai Pipeline , à l'endroit où des vagues à la fois dangereuses et euphorisantes s'écrasent sur des récifs peu profonds . Chaque événement a une période de détention, dans laquelle les concours ont lieu pendant les trois à quatre jours où le surf est le plus propice. Si les dieux du surf se font attendre, vous aurez la possibilité de vous remplir le ventre grâce aux nombreux foodtrucks qui bordent les routes, ou de faire une croisière dans la ville de Haleiwa. Petite astuce : Dans la Baie de Hanauma, sur la côte sud-est d'Oahu, vous aurez la possibilité de plonger aux côtés de tortues vertes et de poissons de récif multicolores, dans ce qui fut autrefois un cratère volcanique.
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Magnifique, unique, et même un peu terrifiant—peu d'activités sont comparables à une balade à dos de mulet, le long des falaises abruptes de Molokai qui surplombent l’océan Pacifique. Le sentier de terre de 4,6 kilomètres comporte 26 virages escarpés, chacun identifiés par une plaque, et descend sur 518 mètres pour arriver jusqu’au rivage d’une plage sablonneuse. Pour les mulets, pas de panique ! Ils ont été dressés par Buzzy Sproat, un paniolo (cowboy hawaïen) de légende âgé 70 ans, et par le co-propriétaire de Kalaupapa Guided Mule Tour, un métier qu’ils maîtrisent depuis plus de 40 ans. La piste se termine au parc national historique de Kalaupapa qui borde l’océan, sur une belle péninsule à l’histoire complexe. De 1866 à 1969, plus de 8 000 personnes atteintes de la maladie de Hansen (plus connue sous le nom de lèpre) ont été forcées de quitter leur famille et de vivre en exil dans cette vaste partie de l’île. C'est ici que Damien Tours, détenu et géré par les habitants de Kalaupapa, prend le relais des mules et escorte les visiteurs à bord de vieux bus scolaires jaune jusqu’aux sites notables de l’île, y compris l'église St. Philomena, où la tombe du père Damien, qui servit les malades d’Hansen avant qu'il ne devienne une victime lui-même, est située dans le cimetière adjacent. Seule une visite guidée vous permettra de visiter le parc, ou une invitation de la part d’un ancien patient encore vivant de Kalaupapa. Anecdote : Grâce à l'invention des sulfones dans les années 1940, les artistes ont été autorisés à se produire dans le village, notamment Shirley Temple, John Wayne, et la Familles des chanteurs Trapp.
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Les raies mantas ne sont pas venimeuses—rappelez-vous en si vous avez la chance de les rencontrer au large de la côte de Big Island Kona. La nuit, elles engloutissent du plancton en exécutant de multiples sauts arrière, grâce à leurs larges « ailes » mesurant jusqu’à 3,6 mètres. Pour être aux premières loges de ce spectacle, rendez-vous chez Jack's Diving Locker, une petite entreprise qui propose des excursions en bateau et des activités nautiques à Kailua-Kona. Lorsque le soleil se couche dans la mer, les plongeurs suivent, agenouillés sur le fond de l'océan - sur le sable et les décombres, loin du corail - les lumières tournées vers la surface de l’eau, attirant le dîner de raies. Bien qu’elles se rapprochent suffisamment pour pouvoir les toucher, n'oubliez pas ce que vous avez appris à l'école maternelle : Pas touche ! Alors, combien feront leur apparition ? « Il en suffit d’une pour faire un bon spectacle, mais il est courant que quatre à huit apparaissent, » explique Keller Laros, instructeur de plongée et guide de plongée avec Jack et co-fondateur de la Manta Pacific Research Foundation. « Plus de 200 créatures locales ont été nommées, dont Big Bertha, Stephen Colbert, et Lefty, une femelle qui nage dans les alentours depuis la fin des années 1970. »
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Il est 10 heures à Helena's Hawaiian Food, à Kalihi, un quartier situé à l'ouest du centre-ville d'Honolulu, et une file d’attente s’est déjà formée à la porte du restaurant. Ce n’est plus un secret : pour déguster de vraies saveurs hawaïennes, les autochtones viennent ici, un restaurant de 11 places assises, sans fioritures, situé au bord d’une route d’asphalte friable. Les plats de base tels que le porc kalua, les colliers de papillon de mer frits et le calamar luau (feuilles de taro cuites, poulpe et lait de coco) sont des mets de choix, mais le plat le plus populaire reste les bouts de côtes façon pipi kaula, marinés pendant la nuit puis fumés et séchés sur le poêle pendant une demi-journée avant d’être cuisinés. Le résultat délicieux est un mélange entre bœuf séché et steak. Helen Chock a ouvert le restaurant en 1946 puis en 2000 a reçu le prix régional de la Fondation James Beard. Après 61 ans passés derrière les fourneaux, elle décède en 2007, à l'âge de 89 ans. C’est maintenant son petit-fils Craig Katsuyoshi qui gère le restaurant, lui qui avait travaillé à ses côtés pendant 20 ans. « Elle a monté son entreprise à une époque où les femmes ne montait pas vraiment d’entreprises, » dit-il, tout en remplissant trois bols de poi (racine de taro pilée). « C’était une petite chinoise au tempérament de feu, ce qui est était indispensable pour rester en affaires aussi longtemps. »
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Chargez la voiture, dépliez la capote, montez le son (Bruddah Iz ou John Cruz de préférence), et vous êtes prêt pour l'autoroute Hana (autoroute 36 et 360). Promesse d’une belle aventure avec ses 59 ponts—dont la plupart sont des poutres—et ses 620 virages, l’incroyable route vous amène à Hana, une petite ville sur la côte est où tout le monde s’appelle par son prénom et où la culture hawaïenne y est très vivante. De l'aéroport de Kahului, sans s'arrêter, l’escapade est d'environ deux à trois heures. Mais vous vous voudrez arrêter—et souvent. Prenez le petit déjeuner dans la vieille ville de Paia, nagez dans les bassins des cascades du Puaa Kaa State Wayside Park (entre les balises 22 et 23), ou faites le plein de noix de coco, de papayes ou du pain aux bananes fraîchement préparé à l'un des nombreux stands de fruits en bordure de route. Près de Hana, arrêtez-vous à Kahanu Garden pour admirer le Piilanihale, l'un des plus grands temples hawaïens, ou heiau, de l'état, ou autorisez-vous une balade sur la plage de sable noir scintillant à Waianapanapa State Park. En ville, n’hésitez-pas à vous arrêter au Hasegawa General Store, une sorte de marché local, couvert d’un toit en étain, où vous trouverez de tout, du lait aux équipements de pêche. Si vous roulez sur encore 20 kilomètres jusqu’au parc national Haleakala, côté Kipahulu, vous pourrez vous rafraîchir dans les bassins d'eau douce de Oheo Gulch (vérifier les modalités d’admission auprès du centre d'accueil de Kipahulu en premier) avant de rentrer. Petit conseil : Faites un détour et roulez jusqu’au parc national Haleakala en prenant la route 378. Regardez le lever ou le coucher du soleil depuis le sommet du volcan (3055 m), ou baladez-vous sur des kilomètres de lave pilée aux couleurs écarlates, en empruntant le sentier Halemau'u.
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Le roi Kalakaua n'avait que faire d’une résidence ordinaire. Pour lui, Iolani Palace serait une maison moderne, tout comme Hawaï, une nation moderne. Achevé en 1882 dans un style florentin américain, le palais dispose de quatre étages avec un total de 102 chambres. Amateur de technologie, le roi n'a pas lésiné sur le confort et le luxe, comme pour la plomberie intérieure (eau chaude et froide), ou avec le téléphone qu'il avait fait installer seulement cinq ans après son invention par Alexander Graham Bell. L’électricité est venue par la suite (en partie grâce à un entretien avec Thomas Edison, créateur de la lampe à incandescence,) illuminant les salles du palais en 1887, devançant la Maison Blanche de quatre ans. « Le palais est si moderne et cosmopolite qu’il surprend la plupart des gens, » explique Zita Cup Choy, guide de Friends of Iolani Palace. Pour le visiter, il vous faudra vous inscrire pour une visite guidée ou audio-guidée, qui vous emmènera à l'intérieur des salles du palais, vous offrant un aperçu détaillé de la montée et de la chute du Royaume d'Hawaï. Prenez le temps d’admirer la salle du trône où Kalakaua divertissait tout son monde, des diplomates aux écrivains. À l’étage, dans le coin sud-est, vous découvrirez où la jeune sœur et successeur du roi, la reine Liliuokalani, a été emprisonnée pendant près de huit mois dans les années suivant le renversement de la monarchie hawaïenne, en 1893. Au sous-sol, ne manquez pas les galeries qui exposent des photographies historiques et de délicats bijoux royaux.
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