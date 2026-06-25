Hawaï : la flore a su s'adapter aux éruptions volcaniques

Chargez la voiture, dépliez la capote, montez le son (Bruddah Iz ou John Cruz de préférence), et vous êtes prêt pour l'autoroute Hana (autoroute 36 et 360). Promesse d’une belle aventure avec ses 59 ponts—dont la plupart sont des poutres—et ses 620 virages, l’incroyable route vous amène à Hana, une petite ville sur la côte est où tout le monde s’appelle par son prénom et où la culture hawaïenne y est très vivante. De l'aéroport de Kahului, sans s'arrêter, l’escapade est d'environ deux à trois heures. Mais vous vous voudrez arrêter—et souvent. Prenez le petit déjeuner dans la vieille ville de Paia, nagez dans les bassins des cascades du Puaa Kaa State Wayside Park (entre les balises 22 et 23), ou faites le plein de noix de coco, de papayes ou du pain aux bananes fraîchement préparé à l'un des nombreux stands de fruits en bordure de route. Près de Hana, arrêtez-vous à Kahanu Garden pour admirer le Piilanihale, l'un des plus grands temples hawaïens, ou heiau, de l'état, ou autorisez-vous une balade sur la plage de sable noir scintillant à Waianapanapa State Park. En ville, n’hésitez-pas à vous arrêter au Hasegawa General Store, une sorte de marché local, couvert d’un toit en étain, où vous trouverez de tout, du lait aux équipements de pêche. Si vous roulez sur encore 20 kilomètres jusqu’au parc national Haleakala, côté Kipahulu, vous pourrez vous rafraîchir dans les bassins d'eau douce de Oheo Gulch (vérifier les modalités d’admission auprès du centre d'accueil de Kipahulu en premier) avant de rentrer. Petit conseil : Faites un détour et roulez jusqu’au parc national Haleakala en prenant la route 378. Regardez le lever ou le coucher du soleil depuis le sommet du volcan (3055 m), ou baladez-vous sur des kilomètres de lave pilée aux couleurs écarlates, en empruntant le sentier Halemau'u.

PHOTOGRAPHIE DE MONICA & MICHAEL SWEET, GETTY IMAGES