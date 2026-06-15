Colorado : des pluies torrentielles sont à l'origine de la formation du Grand Canyon

Du “schiste de Vishnu”, une roche vieille de 1,7 milliard d’années, forme le fond de la forge intérieure, dans la partie centrale du Grand Canyon. “Laissez-le comme il est, implora le président américain Theodore Roosevelt lors de sa visite, en 1903. On ne peut pas faire mieux. Le temps a travaillé sur lui, l’homme ne peut que l’abîmer.”

Pete McBride PHOTOGRAPHIE DE