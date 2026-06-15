Colorado : des pluies torrentielles sont à l'origine de la formation du Grand Canyon
Après des pluies torrentielles, l'eau rejoint le lit du Grand Canyon et provoque des crues extrêmes qui creusent la roche. Les barrages électriques construits par l'Homme modifient également le débit de la rivière.
Un survol de l’amont du Grand Canyon révèle, au loin, la lisière de la réserve Navajo. L’immensité du canyon risque de faire oublier sa fragilité, craint Roger Clark, du Grand Canyon Trust.
C’est un lieu sacré pour les Indiens : la confluence du Colorado et du little Colorado. Des promoteurs veulent y construire un téléphérique qui transporterait 10 000 passagers par jour jusqu’à un centre commercial.
Le journaliste Kevin Fedarko (au fond) et ses coéquipiers, sur la voie Walter Powell.
Du “schiste de Vishnu”, une roche vieille de 1,7 milliard d’années, forme le fond de la forge intérieure, dans la partie centrale du Grand Canyon. “Laissez-le comme il est, implora le président américain Theodore Roosevelt lors de sa visite, en 1903. On ne peut pas faire mieux. Le temps a travaillé sur lui, l’homme ne peut que l’abîmer.”
Amy Martin, une ancienne gardienne du parc national, admire l’aube hivernale dans le secteur de Conquistador Aisle. Il n’existe aucun sentier de randonnée sur 95 % du verdsant Nord et sur 80 % du versant Sud du Grand Canyon.
Rich Rudow, qui explore l’arrière-pays, et Kevin Fedarko dînent près d’une source de l’Olo Canyon, l’un des nombreux cours d’eau à se jeter dans le Grand Canyon. Les projets immobiliers près du parc pourraient gâcher de telles oasis et altérer les aquifères du versant Sud.
Les bateaux touristiques des Hualapais naviguent sur une partie du Colorado limitrophe de leur réserve. En principe, le fleuve sépare celle-ci du parc national du Grand Canyon. Mais la tribu et le Service national des parcs sont en désaccord sur le tracé de cette frontière.
Des Indiens Havsupais protestent devant une mine d’uranium, où l’extraction doit commencer en 2017. Leur réserve s’étend à l’intérieur de la zone du Grand Canyon. Des mines ont déjà pollué la région, mais Energy Fuels, l’exploitant du gisement, nie tout risque.