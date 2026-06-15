Environnement

Colorado : des pluies torrentielles sont à l'origine de la formation du Grand Canyon

Après des pluies torrentielles, l'eau rejoint le lit du Grand Canyon et provoque des crues extrêmes qui creusent la roche. Les barrages électriques construits par l'Homme modifient également le débit de la rivière.

les plus populaires

voir plus
  • Environnement
  • Grand Canyon
  • Pluie
  • Rivières
  • Amérique du Nord
  • Arizona
  • Eau
  • Géographie
  • Géographie physique
  • Météo
  • Parc national du Grand Canyon
  • Terre
  • États-Unis

chercher des vidéos

Environnement
04:07

Descente difficile de la rivière Cosna (Alaska) en canoë

Environnement
02:12

Les richesses qui font de l'Europe un centre financier mondial proviennent de son passé géologique

Environnement
01:41

Welwitschia mirabilis : cette plante fascinante qui survit à l'aridité du désert du Namib

Environnement
03:22

Les plantes carnivores Népenthès piègent bien plus que des insectes

Environnement
02:23

Vivre en pleine nature et faire face aux climats extrêmes

Environnement
01:30

Défi : vivre plusieurs jours dans la forêt

Environnement
01:59

Les Salinas Grandes, le plus grand désert de sel d'Amérique du Sud

Environnement
02:09

À Hawaï, la nature reprend ses droits après les éruptions volcaniques

Environnement
02:44

Les terribles conséquences des vagues de chaleur extrême

Environnement
03:16

COMPRENDRE : les espèces invasives

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.