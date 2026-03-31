La cité antique de Meggido : un site drapé de mystères
Mentionnée douze fois dans l'Ancien Testament, cette cité est associée à de nombreuses batailles. Dans le Nouveau Testament, elle est associée à l'apocalypse, et connue sous le nom d'Armaggedon.
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