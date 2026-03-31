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La cité antique de Meggido : un site drapé de mystères

Mentionnée douze fois dans l'Ancien Testament, cette cité est associée à de nombreuses batailles. Dans le Nouveau Testament, elle est associée à l'apocalypse, et connue sous le nom d'Armaggedon.

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En 2025, ces découvertes archéologiques ont remodelé notre compréhension de la Bible

De la découverte d'un jardin sous le Saint-Sépulcre à la révision de l'âge des manuscrits de la mer Morte, ces études jettent une lumière nouvelle sur les récits de la Bible.

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