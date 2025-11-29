Histoire

Ptolémée XII nomma Cléopâtre co-gérante du trône d'Égypte avec son frère, Ptolémée XIII

Son jeune frère conspira contre elle et s'empara du pouvoir à Alexandrie. Les experts cherchent à comprendre comment Cléopâtre est parvenue à regagner sa place sur le trône.

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Histoire00:55

Femme dans un monde d'hommes, Cléopâtre a surmonté tous les obstacles pour rentrer dans l'histoire

Les archéologues continuent de chercher les vestiges du règne de Cléopâtre pour comprendre son ascension au pouvoir.

  • Archéologie
  • Histoire
  • Royalty
  • Égypte
  • Égypte antique
  • Afrique
  • Antiquité
  • Civilisations antiques
  • Gouvernements
  • Terre

chercher des vidéos

Histoire
01:42

Dans une carrière égyptienne, des archéologues découvrent un sphinx laissé à l'abandon

Histoire
02:06

Égypte : découverte de deux momies intactes, dont celle d'un chien

Histoire
00:38

Le sphinx de Gizeh : une structure aussi emblématique que mystérieuse

Histoire
04:05

Découverte d'un mystérieux buste de l'Égypte antique

Histoire
00:55

Femme dans un monde d'hommes, Cléopâtre a surmonté tous les obstacles pour rentrer dans l'histoire

Histoire
01:34

Descente dans le tombeau où se trouve le cercueil d'Akhenaton, le mari de Néfertiti

Histoire
00:57

Comment analyser les hiéroglyphes au plafond de la tombe de Séthi ?

Histoire
01:50

Les poteries trouvées près du palais de Ramsès II amènent d'autres découvertes surprenantes

Histoire
01:05

Le caveau de Ramsès ne contenait pas son cercueil...

Histoire
01:39

Des statuettes retrouvées dans le puits d'El-Assasif mènent à d'autres découvertes

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.