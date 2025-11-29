Ptolémée XII nomma Cléopâtre co-gérante du trône d'Égypte avec son frère, Ptolémée XIII
Son jeune frère conspira contre elle et s'empara du pouvoir à Alexandrie. Les experts cherchent à comprendre comment Cléopâtre est parvenue à regagner sa place sur le trône.
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Histoire00:55
Femme dans un monde d'hommes, Cléopâtre a surmonté tous les obstacles pour rentrer dans l'histoire
Les archéologues continuent de chercher les vestiges du règne de Cléopâtre pour comprendre son ascension au pouvoir.