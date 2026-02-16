Marcus Attilius, l'homme libre qui renonça à ses privilèges pour devenir gladiateur
Les gladiateurs étaient perçus comme des êtres inférieurs. En renonçant à son statut d'homme libre, Marcus Attilius tourna le dos à la richesse de sa famille, au droit de voter, de commercer et de pouvoir être jugé de façon impartiale.
