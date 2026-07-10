L'infrastructure ingénieuse et stratégique de la cité du Machu Picchu

Le nom Cuzco peut se traduire par « nombril du monde ». En effet, cette cité sacrée fut autrefois le noyau de l’Empire inca, les quatre routes partant de sa place centrale en direction des quatre points cardinaux et des quatre parties de l’Empire. Cuzco était le lieu où les dirigeants de l’Empire avaient leurs palais. La majorité des bâtiments incas originaux furent détruits par les conquistadors, mais certaines murailles, dont le maçonnage est si précis qu’il est impossible d’insérer la lame d’un couteau entre deux pierres, ont été intégrées aux nouvelles structures. Les murs furent si bien réalisés qu’ils ont résisté à d’importants tremblements de terre, et peuvent encore être admirés dans les étroites ruelles de Cuzco. Le site le plus sacré était le Koricancha, le temple du soleil, qui à l’époque de l’invasion espagnole était couvert de feuilles d’or. Le métal précieux a disparu depuis bien longtemps, mais une grosse partie du temple original se tient encore sous les pierres d’un monastère espagnol.

Photo Vassil Donev, Epa, Corbis