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L'infrastructure ingénieuse et stratégique de la cité du Machu Picchu

À cheval entre une carrière de granit et un fleuve, les terrasses du site ont été construites de manière à ce que les eaux de pluie soient drainées pour éviter les écoulements de boue.

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