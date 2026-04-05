Histoire

L'analyse des hiéroglyphes sur une amulette révèle des informations sur des souverains égyptiens

Les Hyksôs se sont installés au nord du Delta du Nil et régnèrent sur le nord du royaume d'Égypte. Cette amulette révèle qu'ils pourraient venir de Canaan. Chassés d'Égypte, leur histoire présente également des similitudes avec l'Exode selon la Bible.

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