Histoire

En juillet 1944, une bombe introduite dans une mallette explosa à quelques mètres d'Hitler

Adolf Hitler ne s'en est sorti qu'avec quelques égratignures grâce aux murs légers de la cabane où se tenait sa réunion et d'un pied de table qui l'a protégé de l'explosion.

En juillet 1944, une bombe introduite dans une mallette explosa à quelques mètres d'Hitler

VOUS AIMEREZ AUSSI...

On a découvert les squelettes de cinq personnes, dont cet adulte (ci-dessus), sous la résidence d’Hermann ...
Histoire

Des restes humains ont été découverts sous un repaire secret d’Hitler

Les chercheurs tentent de résoudre le mystère laissé par les restes humains découverts dans la Tanière du loup, ce quartier général nazi devenu une attraction touristique.

  • Allemagne
  • Histoire
  • Meurtres
  • Nazi Germany
  • Seconde Guerre mondiale
  • Crimes
  • Europe
  • Guerres
  • Histoire moderne
  • Peuple et culture
  • Terre
  • Violence

chercher des vidéos

Histoire
10:08

Ce jeune Suisse était déterminé à assassiner Adolf Hitler

Histoire
04:00

Seconde Guerre mondiale : le défi des Américains pour gagner l'Allemagne

Histoire
03:54

L’extrême brutalité infligée aux ouvriers de la machine de guerre allemande

Histoire
04:25

Les raids américains en France et leurs victimes collatérales

Histoire
03:58

Pendant que se tenait conférence de Yalta, les combats se poursuivaient

Histoire
04:16

La sanglante bataille des Ardennes

Histoire
04:10

Libération et progression des Alliés sur les lignes ennemies

Histoire
04:03

La libération de la Belgique et les procès des collaborateurs

Histoire
04:16

Les Alliés et l'utilisation de bombardiers pour gagner du terrain

Histoire
04:11

Une opération pour détruire les forces militaires allemandes

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.