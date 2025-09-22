En juillet 1944, une bombe introduite dans une mallette explosa à quelques mètres d'Hitler
Adolf Hitler ne s'en est sorti qu'avec quelques égratignures grâce aux murs légers de la cabane où se tenait sa réunion et d'un pied de table qui l'a protégé de l'explosion.
