Exploration d'un port immergé de l'Empire Romain
Dans la baie de Naples, l'étude des vestiges de ce port révèle des éléments qui permettent de comprendre comment se déroulait le commerce maritime à l'époque de l'Empire Romain.
Ce qu'il reste des frontières de l'empire romain : la via Appia
Autrefois, elle était le symbole de la puissance de l'Empire romain. L'Italie restaure cette antique route dans l'espoir d'en faire un grand chemin de pèlerinage à travers l'Histoire.