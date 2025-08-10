Histoire

Exploration d'un port immergé de l'Empire Romain

Dans la baie de Naples, l'étude des vestiges de ce port révèle des éléments qui permettent de comprendre comment se déroulait le commerce maritime à l'époque de l'Empire Romain.

Exploration d'un port immergé de l'Empire Romain

Érigé au IIIe siècle, l’arc de Drusus marque le début du projet de circuit de randonnée ...
Histoire

Ce qu'il reste des frontières de l'empire romain : la via Appia

Autrefois, elle était le symbole de la puissance de l'Empire romain. L'Italie restaure cette antique route dans l'espoir d'en faire un grand chemin de pèlerinage à travers l'Histoire.

Histoire
02:39

À qui appartenaient ces chaussures retrouvées dans un fort romain ?

Histoire
02:38

Découvertes exceptionnelles parmi les vestiges de bains romains

Histoire
02:32

Le propriétaire de cette armure vieille de 2000 ans a eu une fin tragique

Histoire
02:33

Vindolanda, l'immense fort qui a précédé la construction du mur d'Hadrien

Histoire
02:35

Découverte exceptionnelle dans la pièce souterraine de la villa d'Hadrien

Histoire
02:28

Découverte majeure en Italie : un amphithéâtre inconnu et jamais exhumé !

Histoire
04:11

Exploration de la somptueuse villa engloutie de l'empereur Néron

Histoire
04:13

Ce robot sous-marin téléguidé peut remonter les trésors des abysses

Histoire
03:44

Les thermes de Stabies : plongée dans le quotidien de l'Empire Romain

Histoire
04:01

Ça fait 1000 ans que personne n'est entré dans ce tunnel ! Fabuleuse découverte en Italie

