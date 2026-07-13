Pompéi : Tom Hiddleston remonte le temps | Bande annonce
En juillet, plongez-vous dans une enquête exclusive retraçant les dernières 24 heures avant l'éruption du Vésuve.
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
La maison de Ménandre est l’une des plus belles villas de l’antique Pompéi. Le trou visible à l’arrière-plan a sans doute permis à des voleurs d’y pénétrer quelques semaines après l’éruption volcanique.
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
Les pillards savaient-ils qu’un trésor constitué d’objets en argent était caché là ? Ils pénétrèrent dans la villa à l’aide de pioches... mais périrent dans cette entreprise.
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
Les archéologues ont recensé 1 150 morts dus à l’éruption du Vésuve (au fond) pour la seule Pompéi. La cité est restée ensevelie sous les cendres jusqu’au XVIIIe siècle, quand ont eu lieu les premières fouilles.
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
Mise au jour par l’archéologue italien Amedeo Maiuri, la maison de Ménandre doit son nom à celui qui est représenté sur la fresque ci-dessous : un poète comique grec (321/341 - 291/290 av. J.-C.) très apprécié des Romains cultivés.
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
Parmi le trésor d’argenterie trouvé dans la villa figure une coupe du Ier siècle. Sa poignée représente une chasse au lion. L’archer est sans doute le dieu Apollon. Ce service de table compte 118 pièces.
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
Les premiers bâtiments de la maison de Ménandre remontent au IIe siècle av. J.-C. La villa fut régulièrement agrandie au fil du temps, jusqu’à occuper la moitié d’un îlot de maison (insula).
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
Ce passage mène vers la salle des bains chauds (caldarium 48), l’un des équipements de confort de la maison. La délicate mosaïque représente un esclave noir ainsi que des ustensiles pour la toilette.
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
Vue depuis l’atrium et jusqu’au péristyle. Cette riche villa urbana présentait, comme il était alors courant, des espaces bien distincts réservés à la représentation, à l’habitation et aux esclaves.
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
L’archéologue Amedeo Maiuri a découvert de l’argenterie et ces bijoux. Les habitants de la maison les avaient peut-être cachés dans la cave pendant que des ouvriers réparaient les dégâts causés par un séisme.
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
Cette célèbre fresque se situe dans la pièce 48, le caldarium, destiné aux bains chauds. Elle figure un athlète ou un coureur, comme le laisse supposer sa nudité. Elle symbolise la situation après l’éruption volcanique : les habitants ne pouvaient que fuir ou se réfugier dans leurs maisons.
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
Le temple fait partie du forum même si sa construction remonte au VIe siècle av. J.-C. La statue du dieu tirant à l’arc répondait à celle de la déesse Artémis, située en face.
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
Une touriste regarde le moulage en plâtre d’un habitant de Pompéi figé dans l’agonie. Par ce moyen, l’archéologue Giuseppe Fiorelli parvint, en 1863, à rendre la dimension tragique de la catastrophe.
PHOTOGRAPHIE DE © Berthold Steinhilber
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
02:17