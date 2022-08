Des paysages propices à l'aventure en Slovénie

La légende de l'alpinisme Steve House estime que le temps qu'il a passé à faire de l'alpinisme dans les montagnes slovènes, quand il était étudiant, lui a donné un « superpouvoir » : un sens aigu de la montagne, qui, selon lui, l'a accompagné tout au long de sa brillante carrière d'alpiniste.

La Slovénie a la réputation de produire des athlètes de montagne dotés de tous types de superpouvoirs. Janja Garnbret, qui est née à Slovenj Gradec et a commencé l'escalade à l'âge de sept ans, a récemment remporté la médaille d'or olympique en escalade sportive. Aujourd'hui âgée de vingt-trois ans, elle est considérée comme la meilleure grimpeuse de compétition de tous les temps. Silvo Karo et Marko Prezelj comptent parmi les légendes de l'alpinisme slovène. Prezelj, notamment, a remporté quatre fois le Piolet d'Or, un prix récompensant les ascensions alpines les plus exceptionnelles réalisées pendant l'année. Tina Maze est l'une des meilleures skieuses alpines de tous les temps, double médaillée d'or olympique. Tadej Pogačar et Primož Roglič font partie des meilleurs cyclistes au monde. Et Luka Kovačič est un coureur de montagne talentueux qui a gravi pour la première fois le mont Triglav, le plus haut sommet de Slovénie, à l'âge de 7 ans. À l'âge adulte, il a établi un nouveau record en grimpant les cinq plus hauts sommets de Slovénie en seulement 14 heures.

Ces noms prestigieux ont une chose en commun : l'amour de la Slovénie et de sa culture de l'aventure, bâtie sur la diversité de ses paysages, du ciel à la mer. Bien qu'il s'agisse d'un pays relativement petit, les paysages sont propices à de grandes aventures.

Petra Klinar, une grimpeuse du village de Javorniški Rovt, dans les Alpes Karavanke, affirme que la superficie est précisément ce qu'elle aime en Slovénie.

« La Slovénie est toute petite, mais les paysages sont si diversifiés », explique-t-elle. « Il y a une aire de jeu pour tous les sports ; on peut faire de l'escalade ou nager dans la mer, le matin, puis faire une randonnée et admirer le coucher de soleil dans les montagnes, l'après-midi. »

Sports d'hiver alpins

Regarder la ligne d'horizon des Alpes juliennes, c'est contempler ce qui se trouvait autrefois au fond des mers. Cette chaîne calcaire, qui borde le nord-ouest de la Slovénie, est le résultat de millions d'années de dépôt de calcaire au fond de l'océan. Des collisions tectoniques ont soulevé ces dépôts, aujourd'hui rocheux, pour former le mont Triglav (2 864 mètres), le plus haut sommet du pays.

Bien qu’on puisse difficilement les comparer à l'Himalaya, les trois principales chaînes de montagnes de Slovénie, les Alpes juliennes, les Alpes Kamnik-Savinja et les Alpes Karavanke, comptent plus de 300 sommets culminant à plus de 2 000 mètres. Et ces montagnes ne sont pas des moindres : des parois de 1 000 mètres de haut, des glaciers, des corniches, de la glace et de la neige ; elles sont considérées par les alpinistes et les skieurs comme des défis majeurs à relever. Heureusement, la Slovénie compte plus de 50 stations de ski, qui permettent à tous de découvrir cet environnement alpin en hiver et d'admirer la vue, en toute sécurité.