Gravir l'Everest, pourquoi pas vous ?

Depuis les premiers pas de l'Homme sur le plus haut sommet du monde en 1953, l'ascension de l'Everest a radicalement changé. De nos jours, l'exploit est accompli chaque année par plusieurs centaines d'alpinistes qui peuvent compter sur l'amélioration des connaissances et de la technologie, mais aussi sur les infrastructures au service des expéditions commerciales qui offrent une véritable autoroute vers le sommet à tout aventurier prêt à accepter les risques insensés et les tarifs exorbitants.

OÙ SE SITUE L'EVEREST ET QUEL ÂGE A-T-IL ?

Connu sous le nom de Sagarmatha en népalais et de Chomolungma en tibétain, l'Everest est un sommet de la chaîne de l'Himalaya à cheval sur la frontière entre le Népal et le Tibet. Même si l'ascension du toit du monde constitue une entreprise ardue et potentiellement mortelle en raison de l'altitude extrême, des avalanches, des cascades de glace et de nombreux autres dangers, la montagne est relativement proche de l'équateur terrestre, à une latitude de 28 degrés environ, tout comme les îles Canaries.

D'après les scientifiques, l'Everest serait apparu il y a 50 à 60 millions d'années et ne serait donc qu'un enfant sur l'échelle des temps géologiques. C'est la force ascendante générée par la rencontre entre la plaque indienne et la plaque eurasienne qui a donné naissance au plus haut sommet du monde grâce à la remontée des roches du manteau. Cette force est toujours à l'œuvre de nos jours et la croissance de l'Everest se poursuit à raison de quelques millimètres par an.

QUELS SONT LES RISQUES ?

À 8 848 mètres, le sommet de l'Everest présente environ un tiers de la pression atmosphérique mesurée au niveau de la mer, ce qui réduit considérablement la capacité des alpinistes à respirer suffisamment d'oxygène. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'existe à notre connaissance aucun établissement humain permanent au-delà des 5 300 m. Par ailleurs, les scientifiques considèrent que le corps humain est incapable de s'acclimater à une altitude supérieure à 8 000 mètres, c'est la zone de la mort.

À mesure que les alpinistes progressent vers le sommet, l'apport en oxygène diminue et les risques pour leur santé se multiplient avec la menace des œdèmes ou des embolies. Les gelures sont également très fréquentes à une telle altitude alors que le cœur doit redoubler d'efforts pour assurer la circulation du sang et l'approvisionnement en oxygène. Les organes vitaux ont la priorité ; les doigts passent en dernier.

La grande majorité des alpinistes utilisent des bouteilles d'oxygène au cours de leur ascension afin de réduire les effets de l'altitude extrême. Néanmoins, cette stratégie présente elle aussi des risques et des inconvénients. Tout d'abord, les bouteilles sont onéreuses, difficiles à transporter et une fois vidées, elles viennent s'ajouter à la montagne de déchets qui jonchent le toit du monde.

De plus, ce « gaz » permet uniquement d'amener le niveau d'oxygène à celui de l'air du camp de base ; si les réserves arrivent à épuisement lors d'une tentative de sommet, le corps pourrait ne pas s'adapter au manque soudain d'oxygène. Enfin, les respirateurs sont connus pour leur manque cruel de fiabilité, comme a pu le constater Adrian Ballinger en 2018 lorsque les systèmes de respiration de son équipe sont tous tombés en panne le jour du départ pour le sommet.