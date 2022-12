Irlande : découvrez le spectacle des îles du film Les Banshees d’Inisherin

Pendant le tournage, Cloughmore a accueilli le pub J.J. Devine, troquet favori de Pádraic et de Colm où certaines des scènes cruciales du film se déroulent. L’équipe de production a fait sortir le pub de terre pour l’occasion et, bien qu’il ait été démoli depuis, les falaises battues par les vagues et les chemins de campagne sinueux de Cloughmore continuent de garantir des panoramas cinématiques où que vous dirigiez le regard.

Plus au nord, la production a transformé le pittoresque port de Purteen Harbour en un village traditionnel et a donné vie à Insherin en y installant une échoppe, un bureau de poste ainsi qu’une rue principale animée. Un court trajet pittoresque en voiture vers le nord-ouest de Purteen vous mènera à Keem Bay, une autre plage immaculée estampillée « Pavillon bleu ». Ici, la production a transformé une hutte délabrée en un minuscule cottage dans lequel vit le personnage de Colm. Les sables dorés et les falaises abruptes de la baie donnent toute leur atmosphère à certaines des scènes les plus mémorables du film.