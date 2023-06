Ontario: Une terre au milieu des lacs

Baie Georgienne : L’aventure au quotidien

Des photos de la baie Georgienne pourraient vous faire penser que vous êtes sur les falaises qui entourent la Grande Barrière de Corail d’Australie, si ce n’était pour les épinettes blanches, le pin blanc, le cèdre blanc et les chênes rouges caractéristiques de l’Ontario qui surplombent le littoral. Les parties les plus tranquilles de la baie Georgienne ne sont qu’à deux heures de Toronto, étant située dans le parc national de la péninsule de Bruce, une réserve mondiale de la biosphère de l’UNESCO. Pure et protégée malgré une popularité telle que les visiteurs estivaux doivent réserver un parking à l’avance, c’est un rêve pour les aventuriers du quotidien : Alternez entre les randonnées dans les zones humides, l’escalade et la baignade dans les eaux cristallines et fraîches d’un trou d’eau souterrain au parc marin national Fathom Five, où une vingtaine d’épaves enthousiasment les amateurs de plongée. Pour les autres, ces mêmes épaves peuvent être appréciées à travers un bateau à fond de verre lors de visites qui passent également devant Flowerpot Island et parmi l’archipel des Mille Îles. La nuit, régalez-vous d’histoires autour d’un feu de camp dans une grande cour gérée par le parc, avec tout le confort nécessaire pour bien se reposer avant de repartir à l’aventure le lendemain. La disponibilité est toutefois limitée, alors n’oubliez pas de réserver bien à l’avance.

Parc provincial Wabakimi: Ré-ensauvagement naturel

Zone sauvage isolée et vaste dans la partie nord de la province, Wabakimi n’a pas d’accès direct à la route, ce qui rend le voyage en canoë, en hydravion ou en train aussi attrayant que la destination elle-même. Ici, les voyageurs viennent pour se reconnecter à la nature : l’expérience ne consiste pas à se déconnecter, mais à se connecter à quelque chose de plus grand que le bruit quotidien qui engloutit les populations urbaines. Ici, dans la plus grande zone de pagayage au monde, il n’y a rien d’autre que la pureté, une occasion rare d’exister simplement, qu’il s’agisse de camping ou du confort d’un complexe en pleine nature, parmi les wolvérines et les caribous de bois en voie de disparition, les eaux remplies de goberge et de truites mouchetées, avec une vue magnifique sur les Aurores Boréales.