Visite insolite : Londres à travers ses stations de métro abandonnées

« Toutes les stations proposées à la visite ont une histoire différente à raconter, » indique Pat, en ajoutant que les visites sont programmées à différentes périodes de l'année pour entretenir la demande. La plupart de ces visites sont liées à la Seconde Guerre mondiale, lorsque les tunnels du métro servaient d'abri antiaérien. La station de Clapham South compte par exemple près de deux kilomètres de couloirs souterrains, alors que Down Street, la station utilisée comme bunker secret par Churchill pendant la guerre, a été fermée aux passagers en 1932. Pourtant, elle existe encore, baignée dans l'obscurité et chargée d'histoire sous les rues du district W1. Et là où l'ancienne station de Charing Cross garde un style résolument moderne, les parties cachées des stations Aldwych et Euston sont de véritables capsules temporelles où il est possible d'admirer l'architecture de l'époque et de véritables publicités vintage.