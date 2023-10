Découvrez 6 des trains les plus luxueux au monde

Embarquer dans un train de luxe permet d'atteindre des destinations parfois inconnues à une cadence unique et dans un confort optimal, tout en jouissant d’un service de première classe. Nous vous présentons certains des trains de luxe les plus exaltants et leurs itinéraires. 1. Le GoldenPass Express, en Suisse

Le GoldenPass Express transporte des passagers depuis la station balnéaire de Montreux jusqu’à Interlaken, dans l'Oberland bernois. On compte quatre départs par jour (dans les deux sens) pour ce trajet de trois heures. La classe Prestige offre un confort maximal avec ses sièges en cuir chauffants, inclinables, capables de pivoter à 180 degrés, et surélevés de quarante centimètres par rapport à ceux des autres voitures, offrant ainsi une vue imprenable sur les vignobles environnants, les vallées encaissées et les reflets bleus des glaciers. Au menu : caviar de la ville voisine de Frutigen et champagne Duval-Leroy Brut.

Informations pratiques : un aller simple en classe Prestige coûte 128 CHF (133 €).

2. Le Royal Scotsman, en Écosse

Avec son mobilier tapissé de tweed, ses couvertures en laine soyeuses et ses produits d’hygiène de la marque Bamford, le Royal Scotsman tranche avec la beauté sauvage des Highlands écossais. À partir de mai 2024, les passagers pourront réserver deux nouvelles Grand Suites, équipées de grands lits doubles avec têtes de lit gaufrées, d’une moquette murale et d’un décor en marqueterie de bois laqué. Au sein de leur salon privé, les passagers des Grand Suites pourront se détendre en toute intimité en regardant défiler les montagnes pourpres des Highlands.

Informations pratiques : comptez au moins 6 000 £ (6945 €) par personne pour deux nuits, tout compris, dans une Grand Suite.

3. The Vietage, au Vietnam

The Vietage constitue en réalité un seul wagon de luxe attelé au train Reunification Express. Le groupe hôtelier Anantara propose d'embarquer jusqu’à 12 passagers pour leur faire parcourir les 320 kilomètres qui séparent Da Nang de Quy Nhon dans un confort suprême. À bord, six compartiments privés sont équipés de paravents en rotin et de sièges rembourrés convertibles. Les voyageurs peuvent s’extasier devant la beauté de la campagne vietnamienne au cours d'un déjeuner en trois services avec boissons à volonté, dont des gins artisanaux ou encore du café glacé à la noix de coco. Le prix du billet comprend également un massage de la tête et des épaules.