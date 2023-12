Dix événements qui vous feront voyager en 2024

4. LE MARATHON JUNGLE ULTRA

Parc national de Manú, Pérou

Du 2 au 10 juin

Les coureurs traversent 230 kilomètres de forêt amazonienne dense, sous une chaleur et une humidité encore plus denses, ce qui en fait l'un des ultramarathons les plus difficiles au monde. Se déplacer sur un tel terrain demande force et détermination individuelle, mais la camaraderie de l'équipe de trail vous aidera à tenir le coup. Le parc national du Pérou, qui s'étend sur près de deux millions d'hectares, comprend divers habitats tropicaux, notamment des écosystèmes de forêt nuageuse et de prairie andine. Inscription obligatoire. 5. LE RELAIS DE COURSE D'ORIENTATION DE LAKIA-JUKOLA

Kauhava, Finlande

Du 15 au 16 juin

Voilà un défi pour les explorateurs de la vieille école dans lequel votre équipe de six personnes doit posséder des compétences solides de lecture de carte et de navigation à la boussole pour un relais de nuit. Il s'agit de l'un des défis d'orientation les plus prestigieux au monde, avec sept étapes allant jusqu'à quatorze kilomètres chacune, le tout au beau milieu des paysages les plus spectaculaires de Finlande : « le terrain de course peut vous surprendre ! », déclarent les organisateurs. Inscrivez-vous aux étapes les plus tardives afin d'assister au lever du soleil. Inscription obligatoire. 6. 29029 EVERESTING

Amérique du Nord

De juin à octobre

Face à l'inquiétude suscitée par le coût environnemental de l'ascension de l'Everest, des approches plus respectueuses de l'environnement sont de plus en plus prisées. Le groupe de randonnée 29029 Everesting en fait partie, son nom représentant le nombre de pieds à gravir pour arriver au sommet de l'Everest, l’équivalent de 8 848 mètres. En trente-six heures, vous escaladerez à plusieurs reprises une montagne jusqu'à arriver à une hauteur équivalente. Les sites comprennent Sun Valley, Jackson Hole, Snowbasin, Whistler et Mont-Tremblant. Inscription obligatoire. 7. LE FESTIVAL D'ART DE RUE UPFEST

Bristol, Royaume-Uni

À partir du 5 mai