Charge Around the Globe : Lexie Limitless a réalisé le premier tour du monde en voiture 100% électrique

De la sérénité des routes côtières à la frénésie du trafic urbain, le contraste aurait difficilement pu être plus saisissant à l'arrivée à New Delhi, en Inde. Pour se frayer un chemin à travers la mégapole assourdissante et chaotique, concentration extrême et réflexes aiguisés étaient de mise. Même une simple pause dans un restaurant solidaire nous rappelle la démesure de la capitale indienne : le restaurant sert gratuitement 35 000 couverts par jour. Malgré la frustration causée par la lenteur des bornes de recharge en courant alternatif, les 2 400 kilomètres à travers l'Inde ont pu se poursuivre le long du Gange, haut lieu de spiritualité, puis dans l'enceinte de l'emblématique Taj Mahal, où Lexie a ressenti une connexion particulièrement forte avec Aloha, qui s'était émue de sa visite de l'incroyable mausolée plus d'un siècle plus tôt.



Après un accrochage avec un autre usager de la route et une attente particulièrement longue à la frontière en raison d'un problème informatique, Lexie a finalement pu découvrir les merveilleuses montagnes du Bhoutan. Dans l'ombre de l'Himalaya, c'est le cœur léger et l'esprit apaisé que Lexie a découvert les routes bordées de drapeaux de prières aux couleurs chatoyantes et d'amulettes Tsa-Tsa dissimulant des offrandes sous leurs chapeaux coniques. Après avoir quitté l'unique route majeure du Bhoutan, Lexie a emmené l'Explorer sur les pistes saupoudrées de neige pour visiter certains des sites les plus spectaculaires du pays, des lieux inaccessibles avant l'ouverture de ses frontières en 1974.