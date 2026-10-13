Cet hiver, partez à la découverte de ces six îles européennes
Des côtes ensoleillées de la Méditerranée aux paysages enneigés de l’Atlantique du Nord, ces six îles européennes valent le coup d’œil en hiver.
La cascade de Gullfoss est une étape bien connue de la célèbre route du Golden Circle (Cercle d’Or).
Alors que l’été tire doucement sa révérence, les îles européennes se montrent sous un nouveau jour. Leur littoral plus paisible, leurs montagnes luxuriantes et leurs paysages sublimes attendent d’être explorés. Si certaines destinations n’accueillent plus vraiment de touristes à partir d’octobre, d’autres restent ouvertes. Les vacanciers sont partis et les hébergements sont moins chers, mais cela ne veut pas dire qu’il y a moins à faire, au contraire ! Ceux qui cherchent à prolonger l’été peuvent opter pour La Palma et Madère, et leur climat subtropical. Quant à ceux qui aiment les festivités, les paysages sauvages et les baignades dans les sources chaudes apprécieront davantage Guernesey et l’Islande. Découvrez notre sélection de destinations pour une escapade de quelques jours.
MALTE
Situé à 80 kilomètres au sud de la Sicile, cet archipel connaît des températures diurnes comprises entre 18 et 35 °C entre octobre et mars, et est composé des îles de Malte, de Gozo et de Comino.
En plus de jouir d’un ensoleillement exceptionnel, ces îles possèdent une histoire riche, comme en attestent les catacombes de Saint-Paul, plus grand cimetière romain de Malte. Ses passages et tombes interconnectées constituent l’une des premières traces du christianisme sur l’île, le site ayant servi de lieu d’inhumation pendant les périodes punique, romaine et byzantine. L’archipel accueille également de nombreux festivals en hiver. En janvier, solistes et ensembles jouent à l’occasion du Valletta Baroque Festival dans des lieux historiques, comme la co-cathédrale Saint-Jean et le Palazzo Parisio. En février, La Valette et le faubourg voisin de Floriana sont pris d’assaut par le Il-Karnival ta’ Malta (carnaval de Malte), avec au programme, des défilés de chars immenses accompagnés de troupes de danse et de fanfares maltaises.
Des étendards rouge vif et or, représentant souvent des figures religieuses et des tableaux, sont accrochés dans les rues de La Valette lors des célébrations annuelles de la fête de Saint-Paul, qui a lieu le 10 février.
ISLANDE
Que vous y alliez pour admirer les aurores boréales au-dessus de la péninsule de Seltjarnarnes ou pour partir à la découverte des grottes de glace dans la calotte glaciaire de Vatnajökull, les paysages de l’Islande sont d’une autre dimension en hiver. Libérée des touristes de l’été, la route panoramique du Golden Circle permet d’admirer des cascades à deux niveaux, une vallée du rift spectaculaire et des geysers. Longue de 240 km, elle passe par le parc national de Þingvellir, le champ géothermique de Geysir et Gullfoss. Entre octobre et mars, l’île ne reçoit qu’entre six et huit heures de soleil par jour, il est donc primordial de bien préparer votre itinéraire. Les routes sont généralement en bon état, vous pourrez donc conduire par vous-même. Renseignez-vous sur la météo et prenez la route dès la première lueur du jour à bord d’un véhicule équipé de pneus neige. Pour vous réchauffer, vous pourrez piquer une tête dans les eaux naturellement chaudes des piscines géothermales du pays. Au Sky Lagoon, les visiteurs peuvent se baigner dans une eau à 40°C tout en profitant de la vue sur le glacier Snæfellsjökull, vieux de 700 000 ans.
CHYPRE
Les eaux turquoise et les baies de sable doré font de Chypre une destination estivale bien connue, mais la douceur de ses hivers invite les visiteurs à venir découvrir l’île une fois la foule partie. Les températures moyennes en journée comprises entre 16 et 20°C font de la basse saison la période idéale pour l’observation de la faune sauvage au lac salé de Larnaca. Entre novembre et mars, des milliers de flamants roses, de canards et d’autres oiseaux aquatiques en pleine migration s’y rassemblent dans les bassins salifères. Un sentier nature dédié permet de découvrir cette zone humide. Pour en savoir plus sur le passé de l’île, rendez-vous au parc archéologique de Kato Paphos, site d’une ville gréco-romaine dont il subsiste des villas romaines et un amphithéâtre restauré. Sinon, suivez la route des vins Krasochoria-Lemesos (Limassol), qui vous conduira d’un vignoble à l’autre à travers les contreforts du massif de Tróodos pour déguster des vins rouges et blancs locaux.
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Des flamants roses se nourrissent dans le lac salé de Larnaca.
MADÈRE
Surnommé « l’île aux fleurs », l’archipel de Madère se situe au large de la côte nord-ouest de l’Afrique, à un peu plus de trois heures de vol de la France. Propices à la balade, les levadas suivent les canaux d’irrigation construits au 15e siècle et serpentent en douceur à travers la forêt de Laurisilva, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour une randonnée plus exigeante, empruntez le sentier de 9,6 km reliant le Pico do Arieiro au Pico Ruivo, les deux sommets les plus élevés de l’île, qui vous emmènera sur les crêtes spectaculaires et dans des tunnels creusés dans la montagne. Mais Madère, ce n’est pas uniquement la montagne. Les surfeurs apprécient l’archipel pour son climat subtropical et le fait qu’il soit possible d’y profiter des vagues toute l’année. Sur la côte sud-ouest de l’île, Jardim do Mar (le Jardin de la mer) attire les surfeurs expérimentés avec ses point breaks et ses reef breaks au pied des collines verdoyantes recouvertes de plantations de bananiers et de fleurs subtropicales.
GUERNESEY
En octobre, les plages de sable fin de Guernesey se vident tandis que ses sentiers en haut des falaises offrent une vue incroyable sur la Manche. L’histoire complexe de l’île est intimement liée à son littoral, comme en témoignent les fortifications érigées par les Allemands éparpillées le long de la côte. Les expositions du musée de l’occupation allemande donnent un aperçu de la vie sous l’occupation allemande de 1940 à 1945. Envie d’un bon bol d’air ? Suivez le sentier de 2,4 km perché en haut des falaises, qui relie la baie de Germain à celle de Havelet, avant de piquer une tête dans l’eau glacée des bassins de baignade de La Valette. Réchauffez-vous au sauna voisin Hot Haus, qui surplombe les îles voisines de Herm et Sark. En décembre, les chorales et les décorations de Noël envahissent la place du marché (Market Square) de St Peter Port, qui accueille alors des chalets où vous pourrez acheter des cadeaux artisanaux en souvenir.
LA PALMA, ÎLES CANARIES
La Palma sort tous ses atouts de fin janvier à mi-février, lorsque les amandiers fleurissent, tapissant de blanc et de rose les collines du nord-ouest de l’île. Dans la capitale de l’île, Santa Cruz, baladez-vous le long de la plage de sable noir volcanique avant de vous perdre dans les rues colorées bordées d’immeubles aux balcons fleuris ou de visiter le musée de la soie pour en savoir plus sur le patrimoine commercial de la ville. L’hiver, synonyme de ciel dégagé, de pollution de l’air réduite et de températures avoisinant les 15°C la nuit, est la saison idéale pour observer les étoiles. Perché à 2 400 m d’altitude, l’observatoire Roque de Los Muchachos se trouve dans une réserve de ciel étoilé et abrite le Gran Telescopio Canarias, le plus grand télescope optique infrarouge au monde. Des visites guidées en journée sont proposées ; elles donnent également accès au parc national de Caldera de Taburiente de nuit, où il est possible d’apercevoir la Voie lactée et, occasionnellement, des météorites une fois la nuit tombée.
Cet article a initialement paru dans le magazine National Geographic Traveller (UK) en langue anglaise.