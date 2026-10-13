Cet hiver, partez à la découverte de ces six îles européennes

MADÈRE

Surnommé « l’île aux fleurs », l’archipel de Madère se situe au large de la côte nord-ouest de l’Afrique, à un peu plus de trois heures de vol de la France. Propices à la balade, les levadas suivent les canaux d’irrigation construits au 15e siècle et serpentent en douceur à travers la forêt de Laurisilva, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour une randonnée plus exigeante, empruntez le sentier de 9,6 km reliant le Pico do Arieiro au Pico Ruivo, les deux sommets les plus élevés de l’île, qui vous emmènera sur les crêtes spectaculaires et dans des tunnels creusés dans la montagne. Mais Madère, ce n’est pas uniquement la montagne. Les surfeurs apprécient l’archipel pour son climat subtropical et le fait qu’il soit possible d’y profiter des vagues toute l’année. Sur la côte sud-ouest de l’île, Jardim do Mar (le Jardin de la mer) attire les surfeurs expérimentés avec ses point breaks et ses reef breaks au pied des collines verdoyantes recouvertes de plantations de bananiers et de fleurs subtropicales.

GUERNESEY

En octobre, les plages de sable fin de Guernesey se vident tandis que ses sentiers en haut des falaises offrent une vue incroyable sur la Manche. L’histoire complexe de l’île est intimement liée à son littoral, comme en témoignent les fortifications érigées par les Allemands éparpillées le long de la côte. Les expositions du musée de l’occupation allemande donnent un aperçu de la vie sous l’occupation allemande de 1940 à 1945. Envie d’un bon bol d’air ? Suivez le sentier de 2,4 km perché en haut des falaises, qui relie la baie de Germain à celle de Havelet, avant de piquer une tête dans l’eau glacée des bassins de baignade de La Valette. Réchauffez-vous au sauna voisin Hot Haus, qui surplombe les îles voisines de Herm et Sark. En décembre, les chorales et les décorations de Noël envahissent la place du marché (Market Square) de St Peter Port, qui accueille alors des chalets où vous pourrez acheter des cadeaux artisanaux en souvenir.

LA PALMA, ÎLES CANARIES

La Palma sort tous ses atouts de fin janvier à mi-février, lorsque les amandiers fleurissent, tapissant de blanc et de rose les collines du nord-ouest de l’île. Dans la capitale de l’île, Santa Cruz, baladez-vous le long de la plage de sable noir volcanique avant de vous perdre dans les rues colorées bordées d’immeubles aux balcons fleuris ou de visiter le musée de la soie pour en savoir plus sur le patrimoine commercial de la ville. L’hiver, synonyme de ciel dégagé, de pollution de l’air réduite et de températures avoisinant les 15°C la nuit, est la saison idéale pour observer les étoiles. Perché à 2 400 m d’altitude, l’observatoire Roque de Los Muchachos se trouve dans une réserve de ciel étoilé et abrite le Gran Telescopio Canarias, le plus grand télescope optique infrarouge au monde. Des visites guidées en journée sont proposées ; elles donnent également accès au parc national de Caldera de Taburiente de nuit, où il est possible d’apercevoir la Voie lactée et, occasionnellement, des météorites une fois la nuit tombée.