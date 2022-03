À Bangkok, la renaissance des rives du fleuve Chao Phraya

Le quartier culturel fraîchement ranimé se situe à l’extrémité du Charoen Krung, dans les quartiers de Bangrak et Talad Noi. Le développement avance progressivement sur les deux rives du fleuve. Y naissent de nouveaux lieux, comme ATT19, une école chinoise vieille d’un siècle transformée en galerie d’art. Les expositions abordent en profondeur de nombreux sujets, notamment l’identité, la religion et le rôle des femmes au sein de la société thaïlandaise. Le Thailand Creative and Design Center est hébergé dans le bâtiment du Grand Post Office. On y retrouve des festivals d’art de rue et la Bangkok Design Week, tenue chaque année.

À Talad Noi, les vieilles cuisines des shophouses servent le « jok » traditionnel (gruau de riz) et de la soupe de nouilles au canard. Juste à côté se trouvent des nouveaux venus, comme Samlor, où le chef Napol « Joe » Jantraget apporte une touche internationale aux plats des campagnes thaïlandaises. Un peu plus loin dans la Charoen Krung Road, bordée d’entrepôts d’épices situés dans la zone de Soi Nana, se trouvent les établissements de nuit. Le Tep Bar, un lieu très branché, propose de la liqueur distillée à partir de ya dong, des herbes traditionnelles. Il offre également des concerts où sonnent les instruments traditionnels thaïlandais.

Sur la rive ouest près du Pont du Memorial, les visiteurs peuvent redécouvrir Kudi Jeen, un ancien établissement portugais érigé au 18e siècle, l’église de Santa Cruz et les célèbres gâteaux khanom farang kudi jeen, où se croisent les saveurs portugaises, chinoises et thaïlandaises. Un court trajet en taxi fluvial vers Khlong San amène à Lhong 1919, où se dévoilent galeries d’art, boutiques et restaurants occupant aujourd’hui une série d’entrepôts du 19e siècle réhabilités et ornés de peintures murales fantaisistes.

RETOUR AUX SOURCES

La renaissance culturelle n’a pas encore atteint mon quartier d’enfance, Ratchawong. La shophouse de notre famille est devenue une banque. Au coin de la rue, la Song Wat Road semble figée dans le temps, avec ses shophouses sino-portugaises, ses boutiques d’épices et ses pavillons en teck arborant des colonnes corinthiennes. Les fidèles entrent et sortent de la mosquée Luang Kocha Itsahak, des temples chinois et du Wat Pathum Khongkha, un temple du 16e siècle où les princes rebelles étaient autrefois exécutés. Siri Guru Singh Sabha, le gurdwara sikh où je passais mes dimanches matin, se trouve à tout juste cinq minutes à pied.