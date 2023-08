À la découverte de Perth, capitale de l’Australie-Occidentale en pleine renaissance

OÙ SORTIR :

En à peine un an, ce restaurant/bar du centre-ville aura su se forger une petite réputation auprès des locaux. Le lieu, réparti sur deux niveaux et doté d’une terrasse, est l’alliance entre l’amour pour l’alcool de David Xander, propriétaire des lieux et barman primé, et l’amour pour les plantes de Verity, sa compagne. Testez l’Ananas, version revisitée du dirty martini à base d’ananas mariné.

Jason Townes et ses amis Matt Giudice et John McVeigh ont créé cette distillerie de gin à partir d’alambics en laiton d’environ six mètres de haut qu’ils ont récupérés en Allemagne. Installé en plein cœur de la distillerie, le bar propose des martinis renversants ainsi que des plats exquis, comme les moules marinés et les poireaux au babeurre, concoctés par Emily Jones, élue meilleur jeune chef de l’année en 2021.

Situé dans la chambre forte souterraine d’une banque datant de 1887, le Foxtrot affiche une décoration digne d’une hutte de chasse avec ses canapés Chesterfield et ses animaux empaillés. Il évite cependant de tomber dans le kitch grâce à ses barmans, qui préparent les meilleurs cocktails de la ville. Essayez celui accompagné d’un croque-monsieur au fromage : simple, mais efficace.

OÙ MANGER :

Situé au sud du fleuve, ce restaurant à la décoration noire et blanche a été nommé en l’honneur du frère d’Angus Young, guitariste d’AC/DC (groupe dont la célèbre chanson Highway to Hell est inspirée de la Canning Highway). L’établissement, dirigé par la cheffe Melissa Palinkas et son épouse Susan Wheelan, propose des assiettes à partager et des plats d’un excellent rapport qualité/prix, aux notes asiatiques. Le ramen de poulet frit accompagné d’un pain au lait japonais est à tomber par terre.

Nommé en l’honneur d’un navire du 19e siècle ayant rallié Fremantle depuis l’Angleterre en passant par l’Asie, cet établissement situé au sein du Warders Hotel propose des cocktails fruités et une cuisine fusion au service rapide au son d’une musique funk entraînante. Nous vous recommandons les dumplings au homard et à la truffe et le curry massaman à la noix de coco.