Égypte : à la découverte de l'extraordinaire vallée des Baleines

Mais l’on y trouve d’autres vestiges de ce passé énigmatique, plus parlants encore : des fragments osseux éparpillés comme les pièces d’un puzzle, des vertèbres de la taille de blocs de béton. Plus spectaculaire et plus surprenant encore est le squelette en excellent état d’un énorme prédateur allongé sur le sable au bout de la piste. Sa colonne vertébrale fait la taille d’un terrain de cricket et ses côtes reposent de chaque côté de celle-ci comme des piquets qu’aurait renversés le lancer d’un spin bowler.

Cela fait plus d’un siècle que les paléontologues mettent ici au jour des baleines préhistoriques. Environ 1 000 spécimens ont été identifiés, ce qui en fait le plus grand cimetière de baleines sur Terre, et l’un des sites paléontologiques les plus importants. C’est pour cette raison, et en référence à la vallée des Rois, la plus célèbre nécropole d’Égypte, qu’ils ont nommé l’endroit Ouadi al-Hitan, la vallée des Baleines.