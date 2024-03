Guide pour un séjour en famille réussi à Berlin

Avec ses cafés pour enfants et ses aires de jeux bien entretenues et aux thèmes imaginatifs, Berlin s’impose comme une ville très accueillante pour les familles. Les parcs et les forêts permettent d’organiser de nombreux pique-niques et, par temps chaud, les lacs constituent l’endroit rêvé pour prendre un bain de soleil, faire du paddle ou barboter avec de l’eau jusqu’aux chevilles. Et malgré leur nom, les Biergarten, ou brasseries en plein air, sont un choix judicieux si vous êtes à la recherche de collations simples et d’un espace où gambader.

Les quartiers de Berlin sont très accessibles aux piétons et le réseau de transports publics est efficace et abordable. Par ailleurs, la capitale allemande dispose de rues larges et plates, de pistes cyclables, et d’un service de location de vélos pour les familles, ce qui fait des deux-roues un excellent moyen de déplacement pour admirer les sites mémorables de la ville. Somme toute, Berlin est une excellente destination familiale.

QUE FAIRE À BERLIN AVEC DES ENFANTS ?

Avec des tout-petits : Prenzlauer Berg, quartier populaire auprès des jeunes familles, dispose d’aires de jeux, de parcs et de jolies rues bordées de boutiques de vêtements et de jouets pour enfants, ainsi que de cafés conviviaux. Le MACHmit! Museum, un espace de jeu éducatif situé dans une église reconvertie, propose des expositions interactives, dont une ancienne presse à imprimer, une salle de miroirs et une boîte à déguisements.

Pour les amateurs de musique, la salle de concert conçue par Frank Gehry à l’Académie Barenboim-Said organise des concerts le matin pour les bébés de moins d'un an et d’autres l’après-midi pour les enfants d’un à cinq ans.