Bad Gastein : voici pourquoi ses eaux thermales séduisent depuis des siècles

L’eau fait la fortune de Bad Gastein, comme on peut le voir dans son architecture, ses chandeliers, ses villas en marbre au style de la Belle Époque qui se dressent sur les pentes abruptes, boisées et rocheuses de la ville, comme une Vienne miniature qui aurait été transportée dans un décor alpin. Pendant un moment, lorsque la mode de se baigner dans ses eaux avait passé, la ville a sombré dans l’anonymité. Mais récemment, l’une des plus singulières stations thermales d’Autriche a connu un regain d'intérêt. Les hôtels recommencent à se servir des eaux, de Haus Hirt au récemment rénové Straubinger, avec sa piscine à débordement située sur son toit-terrasse, et le Comodo dont le spa propose des traitements.

Mais il s’agit avant toute chose d’une station des Alpes et les montagnes qui se détachent sur l’horizon m’incitent à prendre de la hauteur. J’emprunte le téléphérique jusqu’à Stubnerkogel, à 2 200 mètres d'altitude où les randonneurs, tels des funambules, empruntent un pont de 140 mètres de long qui se balance doucement au gré de la brise entre la station et une tour de transmission. À cinq minutes de marche de là se trouve une plateforme d’observation qui s’avance dans le vide et offre une vue sur le plus haut sommet d’Autriche, le Grossglockner, couronné d’un glacier, qui grimpe jusqu’à 3 798 mètres d’altitude. J’embarque dans une randonnée de quatre heures jusqu’à la station proche de Sportgastein, franchissant des champs d’éboulis, des prairies de fleurs sauvages et des passes rocheuses.

L’eau d’un bleu profond du lac Bockhartsee, niché dans les montagnes sur notre chemin, est glacée mais je prends le risque d'y plonger. De l’or était auparavant extrait des pierres qui entouraient ce lac d’altitude. Et, selon la légende, un dragon aurait recouvert ce trésor de glace et l’aurait coulé, le faisant disparaître à jamais.

Mais de l’or se trouvait ailleurs dans ces montagnes. À quelques kilomètres de là, au-dessus de la vallée de Bad Gastein, la montagne de Radhausberg, dans le village de Böckstein, était l’El Dorado des Alpes pour les mineurs médiévaux. La pratique a pris fin au 17e siècle, après que les filons ont été épuisés. Les grottes ont cependant rouvert dans les années 1940, avec l’espoir de retrouver de riches dépôts d’or.