Voyage : AlUla l'éternelle

Ô Allah ! Facilite ce voyage et raccourcit pour nous sa distance », énonce une voix profonde depuis les haut-parleurs de l’habitacle. Juste avant le décollage, cette prière enregistrée retentit dans l’appareil Saudi Airlines à destination de Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite. En ce mois de ramadan, l’avion a fait le plein de pèlerins. Ils rejoindront bientôt les villes saintes de La Mecque et Médine. Mais la photographe Emanuela Ascoli et moi-même n’embarquons pas pour des raisons religieuses. Nous répondons à l’appel des trésors archéologiques que le royaume saoudien entend valoriser. Depuis 2019, et les premiers visas touristiques accordés à une cinquantaine de pays, le régime ultraconservateur, berceau de l’islam, s’est ouvert aux visiteurs étrangers de toutes confessions. L’héritage spectaculaire laissé par les Nabatéens, un peuple arabe ayant vécu voilà 2 000 ans, est le fer de lance de cette nouvelle politique culturelle. Leur capitale, Pétra, en Jordanie actuelle, a fait leur renommée auprès des voyageurs contemporains.

Environ 600 km plus au sud, nous voilà lancées en direction d’Hégra, remarquable cité nabatéenne et premier site du pays à être classé au patrimoine mondial de l’Unesco, en2008. Nous circulons à bord d’un imposant 4 x 4 au milieu d’étendues de sable ocre et brûlantes, régulièrement éclaboussées de verdure par des oasis de palmiers dattiers. C’est ici, dans ce bout de désert doté d’une nappe phréatique généreuse, qu’une partie de ce peuple a fini par élire domicile au tournant de notre ère – avant la conquête de l’Arabie nabatéenne par les Romains en 106. Sédentarisés à un carrefour stratégique de la route de l’Encens et de la Myrrhe, qui reliait l’Asie, l’Afrique et l’Europe, ces caravaniers se sont enrichis en contrôlant leur commerce.

À Hégra, ils ont laissé une trace pour l’éternité, ciselant près d’une centaine de tombeaux dans les blocs de grès tendre qui parsèment le désert. Nous contournons des monts sculptés par l’érosion, déclinés en cinquante nuances de jaune-orangé. À mesure que nous avançons, ces roches se tordent et se plient pour révéler des colonnes, des sphinx et des frontons. Des inscriptions en nabatéen – l’ancêtre de l’écriture arabe – s’invitent parfois en haut des édifices. Avec cette mise en garde : interdiction d’exhumer les corps, sous peine de malédictions et d’amendes. Pas de quoi refroidir la volonté scientifique de la mission franco-saoudienne qui étudie Hégra depuis près de vingt ans. Grâce à l’aridité du climat, les archéologues ont pu retrouver et étudier des os, des cheveux et parfois même de la peau et des tendons dans certains tombeaux. Devant nous, s’élève la sépulture où ont reposé une femme, Hînat, et ses quelque quatre-vingts descendants. Les chercheurs les ont découverts allongés sur le dos, le corps badigeonné d’onguents et enveloppé de plusieurs couches de tissus et de cuir. Un collier de dattes parait le cou d’un des défunts. Bercée par le murmure du vent, je suis plongée 2 000 ans en arrière, imaginant la cérémonie funéraire qui a dû se produire ici. Puis le ronronnement lointain d’un car de touristes me rappelle au présent.

Les vacanciers sont pourtant rares à Hégra. Sûrement pas pour longtemps : le royaume s’est fixé comme objectif d’atteindre 2 millions de visiteurs par an d’ici 2035 pour cette seule région. En toile de fond de cette soudaine ouverture au monde : la préparation de l’après-pétrole. Depuis 2016, Mohammed ben Salmane, désormais prince héritier, a engagé un chantier de réformes pharaonique pour diversifier l’économie du pays. Et Hégra offre de nombreux atouts pour l’industrie du tourisme. En plus des Nabatéens, d’autres royaumes, ceux de Dadan et Lihyân, ont érigé des tombes au premier millénaire avant J.-C. À quelques encablures, la vieille ville d’AlUla et son oasis accaparent aussi toutes les attentions.