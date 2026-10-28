Patagonie : soyez les premiers à explorer le cap Froward, parc national du bout du monde
À l’extrémité méridionale de l’Amérique du Sud continentale, la future aire protégée du cap Froward ouvre les portes d’une Patagonie sauvage accessible uniquement à pied ou par la mer.
Le paysage subantarctique du Parc national de cap Froward surplombe le détroit de Magellan.
Empruntez la Route 9 au départ de Punta Arenas pour longer le détroit de Magellan jusqu’à ce que la route atteigne son terme, puis poursuivez à pied jusqu’à atteindre une croix en métal de dix mètres. Celle-ci indique le cap Froward, le point le plus au sud de l’Amérique du Sud continentale, qui se situe dans une région reculée où le peuple kaweskar sillonne ces côtes en canoë depuis des millénaires, où les forêts abritent des huemuls (Hippocamelus bisulcus) menacés d’extinction et où les tourbières piègent le CO2 par tonnes. En 2027, la région deviendra le Parc national du cap Froward, le dix-neuvième et plus méridional arrêt de la Route des parcs de Patagonie, un itinéraire de 2 700 kilomètres porté par l’association de conservation de la nature Rewilding Chile. L’absence de route oblige à explorer cette région à pied ou par voie maritime.
QUAND S'Y RENDRE ?
Partez durant la saison chaude de l’hémisphère sud, d’octobre à avril environ. Attendez-vous à seize heures d’ensoleillement de décembre à janvier, où les températures diurnes peinent à atteindre les 13°C et où le mercure peut frôler 0°C la nuit. De décembre à février, les rafales de vent peuvent dépasser les 95 km/h, prévoyez donc un jour ou deux de marge dans votre itinéraire en cas de météo peu clémente. Octobre et novembre sont généralement plus secs et moins fréquentés. Où que vous alliez, emportez une veste imperméable, des couches de vêtements thermiques et des chaussures adaptées aux traversées des cours d’eau.
QU'Y FAIRE ?
Partez pour une randonnée d’une journée : La Route 9 se termine au pittoresque cap de Punta Árbol. De là, comptez huit kilomètres aller-retour environ en longeant la plage pour rejoindre le phare de San Isidro. Allumé pour la première fois en 1904, il héberge également un musée retraçant l’histoire des Kaweskars et de la chasse à la baleine dans le détroit de Magellan. Le long du sentier côtier, restez à l’affût des amas de coquilles : des tas de coquilles de moules se trouvent là où les Kaweskars campaient. Pour une grimpette plus exigeante, refaites l’ascension du mont Tarn, effectuée par Charles Darwin en 1834. Comptez six heures aller-retour environ depuis Punta Árbol à travers les tourbières et sous les assauts du vent. Les vues depuis les sommets sur le détroit de Magellan et la cordillère Darwin en valent la peine.
Tentez une expédition : D’octobre à mars, le voyagiste d’aventure Chile Nativo organise une randonnée itinérante de cinq jours incluant camping sauvage, passages à gué avec de l’eau jusqu’à la taille et un retour en bateau longeant la côte devant le phare. Cet itinéraire exigeant croise le chemin de ruines d’une usine baleinière du début du 20e siècle à Bahía del Águila et d’une spectaculaire aiguille rocheuse, la Piedra de la Momia, avant de s’achever à la Cruz de los Mares, la croix d’acier érigée à l’extrémité méridionale du continent. Si vous réservez l’option avec assistance en bateau, vous n’aurez qu’à porter un sac à dos pour la journée et des repas vous attendront quand vous reviendrez au camp. Pour des questions de sécurité, partez toujours avec un guide, jamais seul.
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Un scientifique inspecte une paroi rocheuse couverte de mousse dans le Parc national du cap Froward.
Faites un tour en mer : Chile Nativo propose un itinéraire de quatre jours en kayak jusqu’au cap Froward, avec la possibilité de pagayer aux côtés de baleines à bosse (Megaptera novaeangliae), des dauphins aptères australs (Lissodelphis peroni) et de nombreuses espèces d’oiseaux marins. Pour une journée en mer, Solo Expediciones propose une excursion en catamaran au départ de la baie Carrera à l’aube. Le bateau longe le cap Froward jusqu’au Parc marin Francisco Coloane, où l’on peut voir des baleines à bosse de décembre à mars.
S'Y DÉPLACER
Atterrissez à l’aéroport international Presidente Carlos Ibañez del Campo, à un peu moins de dix kilomètres au nord de Punta Arenas et à trois heures et demie de vol de Santiago avec LATAM, Sky ou JetSMART. Louez une voiture à l’aéroport. Il faut une heure et demie environ pour faire les 70 kilomètres de route qui séparent l’aéroport de l’entame du sentier à Punta Árbol ; le dernier tronçon s’effectue sur graviers.
Alexandra Gillespie est journaliste Voyages et vit dans le Midwest américain.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.