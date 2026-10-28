Patagonie : soyez les premiers à explorer le cap Froward, parc national du bout du monde

Empruntez la Route 9 au départ de Punta Arenas pour longer le détroit de Magellan jusqu’à ce que la route atteigne son terme, puis poursuivez à pied jusqu’à atteindre une croix en métal de dix mètres. Celle-ci indique le cap Froward, le point le plus au sud de l’Amérique du Sud continentale, qui se situe dans une région reculée où le peuple kaweskar sillonne ces côtes en canoë depuis des millénaires, où les forêts abritent des huemuls (Hippocamelus bisulcus) menacés d’extinction et où les tourbières piègent le CO 2 par tonnes. En 2027, la région deviendra le Parc national du cap Froward, le dix-neuvième et plus méridional arrêt de la Route des parcs de Patagonie, un itinéraire de 2 700 kilomètres porté par l’association de conservation de la nature Rewilding Chile. L’absence de route oblige à explorer cette région à pied ou par voie maritime.

QUAND S'Y RENDRE ?

Partez durant la saison chaude de l’hémisphère sud, d’octobre à avril environ. Attendez-vous à seize heures d’ensoleillement de décembre à janvier, où les températures diurnes peinent à atteindre les 13°C et où le mercure peut frôler 0°C la nuit. De décembre à février, les rafales de vent peuvent dépasser les 95 km/h, prévoyez donc un jour ou deux de marge dans votre itinéraire en cas de météo peu clémente. Octobre et novembre sont généralement plus secs et moins fréquentés. Où que vous alliez, emportez une veste imperméable, des couches de vêtements thermiques et des chaussures adaptées aux traversées des cours d’eau.