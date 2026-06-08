À la découverte du Lake District, sur les traces de Beatrix Potter

Beatrix Potter est née à Londres en 1866, mais c’est dans le Lake District qu’elle se sentait chez elle. L’autrice et illustratrice s’est rendue pour la première fois en vacances en Cumbria à l’âge de 16 ans. Ses parents avaient loué pour l’été le château néo-gothique de Wray, situé au bord du lac de Windermere. Suite au succès rencontré par ses premiers livres, Beatrix n’a pas seulement déménagé dans la région des lacs ; elle y a également acheté des bandes de terre pour les protéger, ainsi que les modes de vie traditionnels qui y étaient encore perpétués. À sa mort en 1943, elle a légué plus de 1 600 hectares et 15 fermes au National Trust. En partant à la découverte des maisons, des collines, des vallées et des potagers qu’elle adorait (et qui ont trouvé leur place dans ses charmantes histoires), vous retomberez à coup sûr en enfance.

SUR LES TRACES DE BEATRIX POTTER

Située dans le hameau de Near Sawrey, Hill Top est la première ferme que Beatrix Potter a achetée. Le cottage, qui date du 17e siècle, est resté tel qu’il était du vivant de l’autrice. Des copies de ses illustrations sont d’ailleurs placées dans les endroits où elle les a dessinées. La ferme se trouve à un peu moins de deux kilomètres de Moss Eccles Tarn, un lac que Beatrix aimait beaucoup peindre. La barque en bois qu’elle sortait pour ramer sur le lac aux eaux calmes est exposée à l’excellent musée Windermere Jetty.