À la découverte du Lake District, sur les traces de Beatrix Potter
En juillet, nous célèbrerons le 160e anniversaire de la naissance de Beatrix Potter. L’occasion de découvrir les paysages sauvages du comté de Cumbria, que l’autrice adorait et a contribué à préserver.
L’hôtel Lindeth Howe regorge de clins d’œil à Beatrix Potter. L’autrice avait 16 ans lorsqu’elle a passé ses premières vacances dans le comté de Cumbria.
Beatrix Potter est née à Londres en 1866, mais c’est dans le Lake District qu’elle se sentait chez elle. L’autrice et illustratrice s’est rendue pour la première fois en vacances en Cumbria à l’âge de 16 ans. Ses parents avaient loué pour l’été le château néo-gothique de Wray, situé au bord du lac de Windermere. Suite au succès rencontré par ses premiers livres, Beatrix n’a pas seulement déménagé dans la région des lacs ; elle y a également acheté des bandes de terre pour les protéger, ainsi que les modes de vie traditionnels qui y étaient encore perpétués. À sa mort en 1943, elle a légué plus de 1 600 hectares et 15 fermes au National Trust. En partant à la découverte des maisons, des collines, des vallées et des potagers qu’elle adorait (et qui ont trouvé leur place dans ses charmantes histoires), vous retomberez à coup sûr en enfance.
SUR LES TRACES DE BEATRIX POTTER
Située dans le hameau de Near Sawrey, Hill Top est la première ferme que Beatrix Potter a achetée. Le cottage, qui date du 17e siècle, est resté tel qu’il était du vivant de l’autrice. Des copies de ses illustrations sont d’ailleurs placées dans les endroits où elle les a dessinées. La ferme se trouve à un peu moins de deux kilomètres de Moss Eccles Tarn, un lac que Beatrix aimait beaucoup peindre. La barque en bois qu’elle sortait pour ramer sur le lac aux eaux calmes est exposée à l’excellent musée Windermere Jetty.
Hill Top est la première ferme que Beatrix a achetée. Elle est désormais remplie de meubles anciens et de babioles.
Là-bas, vous pourrez monter à bord d’un bateau à vapeur à la coque en tek de 1902 pour une virée sur le plus grand lac d’Angleterre. Beatrix était aussi une grande passionnée de champignons ; ses dessins mycologiques, peu connus, sont exposés au musée Armitt d’Ambleside. Tout au long de l’année 2026, le lieu accueille une exposition sur Beatrix Potter. Vous pourrez y voir des objets rarement vus, des croquis et des lettres explorant des aspects étonnants de la vie et du travail de l’autrice, notamment son point de vue sur les normes de genre de l’époque victorienne et l’horreur dissimulée sous la surface de ses livres.
UNE BALADE LITTÉRAIRE
Entouré par les montagnes et situé près du village de Coniston, Tarn Hows est l’une des autres propriétés de Beatrix. Le sentier de trois kilomètres au bord de l’eau est très apprécié des marcheurs. La sublime Troutbeck Valley, à l’est de Windermere, est plus calme. Beatrix a acheté Troutbeck Farm Park en 1923 et elle adorait s’y balader seule, à l’exception « des doux moutons, des fleurs sauvages et des eaux chantantes », écrirait-elle plus tard. Passez-y et faites un crochet par Townend Farmhouse, une ferme du National Trust figée dans le temps, et l’église Jesus Church, qui abrite des vitraux réalisés par William Morris. Un peu plus au nord, une balade le long de la côte ouest de Derwentwater vous mènera à deux manoirs où la famille Potter venait en vacances, Fawe Park et Lingholm. Le potager du dernier, où vous pourrez déguster un afternoon tea raffiné, a servi d’inspiration au jardin de Monsieur McGregor dans Pierre Lapin. Prolongez votre promenade en grimpant jusqu’à Cat Bells, à 451 mètres d’altitude, pour admirer Derwentwater et la Newlands Valley, qui a servi de cadre à Madame Piquedru la blanchisseuse.
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La vue du lac de Windermere depuis les hauteurs d’Ambleside est typique des paysages vallonnés du Lake District qu’aimait tant Beatrix Potter.
Lindeth Howe a été construit dans les années 1870. L’établissement sert des plats traditionnels, comme de la pintade poêlée.
UNE NUIT DIGNE D’UN CONTE
Lindeth Howe est niché près de Windermere, ses pignons imitant le style Tudor surplombant le lac. L’hôtel a été construit dans les années 1870. Il s’agissait à l’origine de la maison d’été d’un riche propriétaire de moulin, qui la louait à des amis, dont la famille Potter. Beatrix y a réalisé les illustrations de deux de ses livres, Panache Petitgris et Rebondi Cochonnet. Après la mort de son père, l’autrice a acheté la maison pour sa mère. Aujourd’hui, la maison de campagne abrite un hôtel de 34 chambres décorées de serre-livres en forme de lapin, d’illustrations d’animaux encadrées et d’autres clins d’œil aux œuvres de Beatrix. Des albums-photos de la famille y sont même exposés.
Dans les chambres égayées avec des coussins à motifs et des photos de lac se trouvent des jumelles, mises à disposition pour observer les cerfs dans les jardins pentus. L’établissement abrite également un restaurant, où vous pourrez déguster de la poitrine de porc confite ou des plats caribéens comme le jerk chicken, grâce au chef jamaïcain Ryan Lee. Au départ de Lindeth Howe, vous pouvez vous rendre à Cockshott Point, un effleurement arboré au bord du lac que Beatrix a contribué à préserver. Chambre à partir de 119 £ (138 €).
COMMENT S’Y RENDRE
Des trains directs relient Manchester à Windermere en environ deux heures. La plupart des autres trajets en train incluent une correspondance à Oxenholme. Des bus relient notamment Windermere, Kendal et Keswick (à Derventwater). Un transbordeur traverse d’est en ouest Windermere.
Plus d’informations : https://www.visitlakedistrict.com/
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.