Un safari sur la piste des pangolins, mammifères très discrets

La réserve privée de Phinda, située dans la province sud-africaine du KwaZulu-Natal, fait tout pour que ce mammifère continue de fouler la Terre encore quelques millions d’années. Propriété de l’agence de voyages & Beyond, la réserve Phinda (qui signifie « le retour » en zoulou) dirige un programme unique de réintroduction des pangolins, qui recueille dans toute l’Afrique des animaux braconnés destinés au marché noir asiatique. Pour mettre en lumière son programme, la réserve autorise un petit nombre de visiteurs à se joindre aux chercheurs pour suivre les animaux une fois ceux-ci introduits dans la réserve. Je m’y suis rendue dans l’espoir d’en apercevoir un.

Et cela est arrivé plus tôt que prévu. Ma base, le & Beyond Forest Lodge, se trouve dans le nord de la réserve, laquelle s’étend sur 300 kilomètres carrés. Ses élégantes cabanes, construites au milieu des arbres au sein d’une épaisse forêt, sont reliées entre elles par des chemins sablonneux sur lesquels les nyalas et les touristes tombent régulièrement nez à nez. Un pavillon en bois servant de bibliothèque a été construit sur une plate-forme surélevée surplombant des prairies où paissent des impalas en état d’alerte permanent. Sur une longue table au milieu de la pièce trône une collection d’objets qui ferait saliver n’importe quel zoologiste. Entre les dents d’éléphant, les crânes de porc-épic et les ammonites, repose une petite sculpture en laiton d’un animal écailleux à la longue queue et à la petite tête. Mon premier pangolin.

En repérer un vrai sera une autre paire de manches. Pour évaluer mes chances, je rencontre le responsable de la conservation de la réserve, Dale Wepener, sur le pont. Avec son short, sa chemise beige, et une poignée de main à briser des os, Dale m’explique que je vais explorer la réserve en 4x4 et qu’il m’avertira par radio s’il détecte des signes de pangolins en activité. Ce qui n’est pas sûr d’arriver. « Nos pangolins sont tous équipés d’un émetteur, mais ça ne veut pas dire pour autant qu’on les retrouve facilement », m’explique-t-il. « S’ils sont sous terre, vous ne capterez pas leur signal. Et leur présence à la surface dépend de la période de l’année et des conditions météorologiques. Ce sont des animaux très sensibles. S’ils ne sont pas à l’aise, ils s’en vont ».

Heureusement, Phinda me réserve bien d’autres surprises. Alors que Dale retourne au travail, je monte à l’arrière d’un Landcruiser en compagnie du garde forestier Clayton Meise et du pisteur Sabelo Buthelezi. C’est la fin de l’après-midi et la forêt a pris une allure envoûtante, remplie du doux parfum des Randia moorei, des cris bouillonnants des grenouilles marcheuses à bande et des bips et trilles des nicators à tête brune semblables à ceux de R2D2.